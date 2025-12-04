麦当劳卖舖｜麦当劳慈云山巨舖3800万售出 投资者「台湾张」承接 累沽4舖套现近3亿

美国麦当劳继续沽售舖位，其中，位于民生区慈云山毓华里的麦当劳地舖，亦以3800万易手，买家为投资者「台湾张」张彦绪，料回报约7.2厘，物业于32年升值81%。

相关文章：麦当劳卖舖｜标售8间舖 涉尖沙咀星光行等核心舖 总市值12亿 传分阶段「全线卖舖」

美国麦当劳早前推出8个舖位，市场消息透露，已迅速沽售其中6个地舖，继元朗大马路、西环士美菲路及旺角西洋菜南街地舖已登记注册外，最新曝光的慈云山毓华街68号万年戏院大厦地舖，以3800万易手，实用面积5397方呎，平均实用呎价7041元，由「台湾张」张彦绪承接，该巨舖月租22.7万，料回报约7.2厘。麦当劳1993年6月以2100万买入该舖位，持货32年帐面赚1700万，升幅81%。

麦当劳首阶段招标推8舖位：

麦当劳卖舖｜实用呎价7041元 持有32年升值81%

张彦绪于近年市况暴跌后成为焦点，他一连大手购入民生区舖，去年11月，斥资2.98亿向房协购入一篮子共11项非核心物业，包括太子荔枝角道168号万盛阁1至6号舖、元朗大棠道41至59号金朗大厦6至9号舖、鸭脷洲大街129号高宝阁地下及1楼等，近年最大个案，2021年，他向花旗银行购入于中环毕打街20号会德丰大厦单边自用舖，作价7.1亿。

慈云山毓华街68号万年戏院大厦地舖，「台湾张」张彦绪以3800万承接。

连同上述慈云山舖位，麦当劳累售4舖，合共套现2.99亿。旺角及西环由一名伍姓投资者承接，旺角弥敦道612至618号好望角大厦地下及地库1A及4号舖，作价8320万，建筑面积共约7367方呎，平均呎价11293元，月租约47.4万，新买家料回报约6.8厘。西环士美菲路12号地下及1楼，建筑面积约6826方呎，成交价1.005亿，平均呎价14723元，目前月租40.1万，回报4.8厘。

相关文章：麦当劳卖舖｜麦当劳单日连售西环及旺角舖 本地大手客1.8亿承接

元朗青山公路元朗段99至109号元朗贸易中心地下5号舖连1及2楼，合共11700方呎，作价7738.8万，平均呎价6614元，麦当劳早于1987年11月以931.855万买入，持货38年帐面获利6806.9万，升值7.1倍。买家为叶姓投资者。

相关文章：元朗青山公路地舖7738万成交 麦当劳持货38年沽出 升值逾7倍

麦当劳卖舖｜市场消息：2舖位接获买家出价

市场消息透露，美国麦当劳持有的另外2个舖位，亦接获买家出价贴近，料短期内成功沽售。至于荃湾及大角咀2个舖位，准买家出价与业主意向仍有距离。

其中，价值最高的为尖沙咀星光行地下及地库，面积约14973方呎，地库由麦当劳餐厅租用，地下则由青木百货租用，月租共约135.6万，市值约4.5亿，物业获多名准买家，出价逾3亿获洽。此外。铜锣湾怡和街46至54号地下入口、1至2楼，实用面积约8216方呎，位处铜锣湾一线地段，市值近1.8亿，亦获投资者垂青。

不过，川龙街22至26号卓明大厦地下3号及7至10号舖位、阁楼、1楼、2楼1号单位，2楼6号及8B号平台巨舖，市场消息指，投资者意向7厘回报，惟业主意向5厘。九龙大角咀大方大厦地下1号及2号舖位及1楼J1办公室，反应较为一般。

麦当劳卖舖｜分阶段「全线卖舖」市值30亿

美国麦当劳总公司于今年中部署悉数出售香港的23个舖位，市值约30亿，首阶段连租约出售8个由麦当劳承租舖位，市值约12亿，包括尖沙咀星光行等黄金地段舖位，市值约4亿。

麦当劳总公司回应：

位于芝加哥的麦当劳总公司定时审视其持有的物业，并不断优化其房地产组合。总公司将会出售数个位于香港的物业，而相关物业的餐厅营运将不会受到影响。



麦当劳总公司将继续致力发展香港市场。适逢香港麦当劳今年成立50周年，麦当劳总公司将携手与香港麦当劳透过一系列的活动共同庆祝，并期待香港这个重要的市场继续成长、保持创新和领导地位。

相关文章：麦当劳拟尽沽舖位后转租 每月28万租柴湾宏德居巨舖 面积达4800呎