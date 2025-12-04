明年中小型楼价料升逾8% 泛海关堡林：减息加强置业信心 新盘「价量齐行」

银行连环减息加强买家置业信心，一手货尾减少令新盘趋向「价量齐行」，泛海国际执行董事关堡林预期，明年中小型住宅楼价料升逾8%，豪宅因供应稀缺及政府放宽投资移民买楼门槛，有机会出现「翻天覆地」变化，有望飙升15%至20%。

访问言论重点 减息不仅有助减轻业主供楼负担，同时加强买家置业信心

一手货尾库存减少，新盘趋向「价量齐行」

租金回报率理想带动投资客更积极，当中不少来自内地

中小型住宅明年楼价料升逾8%

明年豪宅有机会出现「翻天覆地」变化，楼价有望飙升15%至20%

屯门蓝地项目正磋商补地价，目标提供逾300伙

洪水桥汇都已经售罄，套现接近50亿

关堡林接受访问时表示，今年9月美国重启减息之后，本港银行已经两度跟减，连同去年三度减息，现时最优惠利率已重回加息周期前水平。息口回落有助减轻供楼负担，不仅有利正在供楼的业主，同时加强买家置业信心，刺激成交增加，继而带动楼价止跌回升，二手市场获利成交增多，利好整体楼市气氛。

泛海关堡林预期，新盘将由过往「先求量、后求价」，逐步变为「价量齐行」。

根据物业代理统计数据显示，今年10月全港2520宗已知上手买入价二手买卖登记中，帐面获利成交录约1571宗，占比达62.34%，平均每宗获利幅度21.74%，创近期新高。

料今年录逾2万宗成交

关堡林又说，新盘销情持续理想，今年首11个月累积售出逾1.88万伙，不仅较去年全年高出约19%，并且创一手新例后新高，反映市场承接力增强，预期今年全年将录得逾2万宗成交，意味新盘货尾库存量减少。发展商销售策略将由楼市低迷时期的「先求量、后求价」，逐步转为「价量齐行」，发展商不用大幅低于市价推盘，部分售价更较低位回升逾1成，有助楼市稳步向好。

与此同时，住宅租金趋势向上，吸引越来越多投资客入市，当中不少来自内地，为楼市增添更大动力。关堡林指出，根据公开资料显示，政府各项输入人才计划合共接获超过52万宗申请，当中超过35万宗已获批，并且已有超过23万人抵港，不少专才来港之后，会选择租用住宅物业，为租金带来支持。

政府积极打造「留学香港」品牌，将每间资助专上院校的非本地生自费就学人数上限，由相当于本地学额的40%增至50%。关堡林指出，更关键是本港大学的排名上升。根据国际高等教育咨询机构最近发表的报告指出，亚洲区大学排行榜中，本港共有11间大学上榜，其中5间跻身亚洲前十，反映本港能提供优质教学资源，相信能吸引越来越多非本地生来港升学。

关堡林又透露，最近接触的客人，部分成功于股市、债市，甚至是虚拟货币市场成功获利，并且计划将套现所得转买「砖头」，为楼市增添购买力，连同整体息口走势向下、新盘库存减少及租金向上刺激投资者入市意欲增加，预期明年中小型住宅楼价有望上升8%。

豪宅有望升15%至20%

不过，比起中小型住宅，关堡林更看好豪宅前景，明年有机会出现「翻天覆地」变化，呈现「价量齐飙」情况，楼价有望飙升15%至20%，原因包括政府积极增加中小型住宅用地，以致豪宅新供应十分有限，同时政府又放宽投资移民在港购置住宅的成交价门槛，由5000万降至3000万，求过于供情况下，楼价自然可看高一线。

屯门蓝地项目涉逾300伙

政府全力推进北部都会区发展，泛海国际关堡林表示，集团看好区内发展前景，旗下位于屯门蓝地的项目，正与政府磋商补地价，构思将兴建中小型住宅，目标提供逾300个单位。

关堡林又表示，洪水桥汇都推售至今，全盘1025伙已经沽清，套现接近50亿。受惠银行减息，以及北都由政府主导发展，市场看好区内物业潜力，因而最新成交呎价，较低位高出约15%至18%。

项目基座商场汇都广场，暂时租出约50%楼面，租户包括大型餐饮品牌、琴行、健身中心等，例如大快活承租地下B4至B9号舖，建筑面积达6156方呎；麦当劳承租地下A1至A3舖，建筑面积6041方呎；健身中心24/7 FITNESS承租B4至B9号舖，面积6156方呎。

宝峰暂沽6伙涉12亿

至于半山超级豪宅宝峰，推出至今暂售出6伙，合共套现约12亿，最新售出单位包括5楼A室，面积4143方呎，以1.9亿成交，以及地下A室，面积3861平方呎，以1.75亿售出。

泛海国际宝峰地下示范单位：

关堡林表示，项目预约参观情况不俗，工作天平均每日录约4至5组客预约睇楼，假日则增至6至7组客，逾50%睇楼客具内地背景，部分计划来港开设公司。

宝峰位于宝珊道23号，合共提供16伙，当中1楼至7楼每层2伙，A单位面积均为4143方呎，B单位面积均为3773方呎；8楼至10楼为大平层，当中10楼面积6701方呎，连303方呎平台及5723方呎天台，设有私人升降机直达天台及私人泳池。

记者吴振东