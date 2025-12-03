Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

老牌豪宅连环录市价成交 华景园1伙以7000万易手 呎价约2.8万元

楼市动向
更新时间：10:41 2025-12-03 HKT
发布时间：10:41 2025-12-03 HKT

近期楼市在多项利好消息刺激下，整体交投升温，除中细价屋苑之外，豪宅表现突出，不少老牌豪宅浅水湾华景园、大潭红山半岛及中半山雅宾利大厦等，纷录市价成交。

华景园7000万易手

市场消息透露，浅水湾华景园1座中层B室，单位面积约2491方呎，3房2套间隔，最新以7000万易手，呎价约28101元，属市价水平。据了解，原业主于2018年6月斥资约8000万购入上述单位，持货逾7年转售，帐面蚀让约1000万，期内单位跌价12.5%。

红山半岛呎价2.08万

消息又透露，大潭红山半岛5座一个顶层复式户，面积约2450方呎，最新以5100万成交，呎价约20816元，属贴市场价成交。据了解，原业主于2022年10月以约7200万购入上述单位，持货约3年转售，帐面蚀让约2100万，单位期内跌价约29%。

中半山雅宾利大厦低层A室，面积约1948方呎，最新以7700万售出，呎价约39528元。区内代理称，由於单位位处低层，成交价贴近市价。

据悉，原业主于2017年8月以8500万购入单位，持货逾8年转售，帐面蚀让约800万，期内单位跌价约9%。

消息又指出，九龙站凯旋门天际独立屋，面积合共6124方呎，最新以3.15亿易手，呎价约51437元。

中原分行经理蔡邦基表示，九龙塘又一居10座中低层B室，面积657方呎，3套房间隔，最新以1030万沽出，呎价约15677元，属市价水平。据了解，原业主于2019年5月以1300万购入单位，持货6年半转售，帐面蚀让270万，单位期内跌价21%。

中原分行高级资深分区营业经理余社朝表示，又一村蒂苑天台特色户，面积1484方呎，4房套间隔，今年8月开价2300万放售，之后调低叫价至1800万获洽购，最终议价后以1450万成交，呎价9771元。原业主于2006年12月以1030万购入上述单位，持货19年转售，帐面获利420万，期内单位升值41%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
15小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
19小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
20小时前
大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民今晨9时起陆续回家执拾
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
影视圈
14小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
23小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
18小时前
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
饮食
16小时前