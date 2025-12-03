老牌豪宅连环录市价成交 华景园单位7500万易手 呎价逾3万

近期楼市在多项利好消息刺激下，整体交投升温，除中细价屋苑之外，豪宅表现突出，不少老牌豪宅浅水湾华景园、大潭红山半岛及中半山雅宾利大厦等，纷录市价成交。

华景园7500万易手

市场消息透露，浅水湾华景园1座中层B室，单位面积约2491方呎，3房2套间隔，最新以7500万易手，呎价约30108元，属市价水平。据了解，原业主于2018年6月斥资约8000万购入上述单位，持货逾7年转售，帐面蚀让约500万，期内单位跌价6.25%。

红山半岛呎价2.08万

消息又透露，大潭红山半岛5座一个顶层复式户，面积约2450方呎，最新以5100万成交，呎价约20816元，属贴市场价成交。据了解，原业主于2022年10月以约7200万购入上述单位，持货约3年转售，帐面蚀让约2100万，单位期内跌价约29%。

中半山雅宾利大厦低层A室，面积约1948方呎，最新以7700万售出，呎价约39528元。区内代理称，由於单位位处低层，成交价贴近市价。

据悉，原业主于2017年8月以8500万购入单位，持货逾8年转售，帐面蚀让约800万，期内单位跌价约9%。

消息又指出，九龙站凯旋门天际独立屋，面积合共6124方呎，最新以3.15亿易手，呎价约51437元。

中原分行经理蔡邦基表示，九龙塘又一居10座中低层B室，面积657方呎，3套房间隔，最新以1030万沽出，呎价约15677元，属市价水平。据了解，原业主于2019年5月以1300万购入单位，持货6年半转售，帐面蚀让270万，单位期内跌价21%。

中原分行高级资深分区营业经理余社朝表示，又一村蒂苑天台特色户，面积1484方呎，4房套间隔，今年8月开价2300万放售，之后调低叫价至1800万获洽购，最终议价后以1450万成交，呎价9771元。原业主于2006年12月以1030万购入上述单位，持货19年转售，帐面获利420万，期内单位升值41%。