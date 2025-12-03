楼价触底回稳 今年料升约5% 九建陈淑芳：经济保持复苏 资金流入楼市

楼市表现持续向好，九建陈淑芳表示，本港住宅市场已触底回稳，租金持续攀升，显示实质居住需求强劲，为市场提供坚实支撑，加上在减息等利好因素支持下，料楼市维持反复向上格局，全年录温和升幅约3%至5%。

九建陈淑芳表示，随着经济好转及股市畅旺下，资金持续流入物业市场，亦带动豪宅交投量增加。

访问言论重点 租金持续攀升，尤其显示实质居住需求强劲，为市场提供坚实支撑

息口见顶等多重利好支持下，全年楼价有望终结去年跌势

楼价可望维持反复向上格局，全年楼价录得温和升幅约3%至5%

随着经济好转及股市畅旺下，资金持续流入物业市场，亦带动豪宅交投量增加

减息可减轻供楼人士压力，交投有望逐步回暖，楼价亦可望趋向稳定

在楼市持续向好下，目前部分发展商已削减优惠或提价推盘

九建（市务及销售部）助理总经理陈淑芳接受本报访问时表示，差估署10月楼价指数连升5个月，租金指数在10月创下历史新高，反映本港住宅市场已触底回稳。租金持续攀升，尤其显示实质居住需求强劲，为市场提供坚实支撑。

减息后现「供平过租」

陈淑芳说，全年而言，在租金回升、供应增长放缓，以及息口见顶预期等多重利好支持下，只要本港经济保持复苏，全年楼价有望终结去年跌势，楼价可望维持反复向上格局，全年楼价录得温和升幅，幅度大约3%至5%。

由于中小型单位在用家市场需求稳定，防守力较强，加上在减息后出现「供平过租」现象，亦吸引租客「转租为买」，亦有投资者购入单位收租。而豪宅市场则较受资金流向与股市表现影响，波动性较高，不过随着经济好转，及股市畅旺下，资金持续流入物业市场，亦带动豪宅交投量增加。

市场以「稳步整固」为基调

陈淑芳指，市场预期美国年内再次减息，无疑为本港楼市带来正面心理支持，有助稳定市场发展，可减轻供楼人士压力。若减息步伐配合经济复苏，楼市交投有望逐步回暖，楼价亦可望趋向稳定。

不过整体反弹力度仍将受制于一手货尾量及二手放盘压力，预期市场将以「稳步整固」为主要基调。总括而言，减息是「助力」而非「万灵丹」，楼市仍然取决于宏观经济、本地供应及市场信心等多重因素互动结果。

早前发展商以贴市价或低市价推盘策略，确实加速一手市场去货速度，但同时也对二手楼价构成明显压力。

值得留意的是，这种「以价换量」现象，正反映市场处于自我调节阶段；在楼市持续向好下，目前部分发展商已削减优惠或提价推盘。

政府近年积极推行各项人才计划，为本港住宅市场带来实质需求。据入境事务处数据显示，就各项人才入境计划获批个案数目录得近14万人，且超过六成已正式抵港，平均每名人才携近一名受养人，为租赁市场特别是中小型单位带来稳定支持。

差估价数据显示2022至2024年间该类单位的年均净吸纳量约1.38万伙，而当中预计每年新增租赁需求约1.2万伙，反映人才流入已成为租务市场重要动力。

然而，目前仅约一成多高端人才选择在港置业，反映跨境资金流转等限制仍窒碍其「转租为买」步伐。若未来可以适度简化内地专才资金调动流程，有望逐步释放这批人才的置业潜力，中长线对住宅销售市场构成支持。

另外，近年外地学生人数持续上升，确实关注到专属住宿供应市场缺口，现正积极评估发展学生公寓可行性，包括选址、产品设计及合作模式，以把握相关机遇。

牛池湾项目逾2000伙全城瞩目

随着整体楼市气氛好转，发展商密密部署新一轮推盘；九建陈淑芳指，集团重中之重的牛池湾大型项目，将打造为九龙东地标性上盖焦点盘，合共提供逾2000伙，部署最快明年次季推出，首期涉及361伙，目前正待批预售纸。

陈淑芳形容，牛池湾项目毗邻港铁站，属铁路上盖大型商住综合项目，部署分阶段推售。 而项目第一期合共提供361伙，已申请预售楼花同意书，并计划明年第二季正式推出。后续期数将视市场情况分阶段落实推售计划，确保供应与需求保持平衡。

项目户型分布将精准针对投资者及家庭客需求，提供多元化单位间隔。作为市区罕有大型商住综合体，项目将打造为九龙东地标性上盖焦点盘，融合住宅与完备商业配套，为区内打造全新生活体验。她透露，定价方面将综合考虑市区铁路上盖新盘成交、项目独特定位及市场环境作出厘定。

半山名汇全盘沽清

另外，集团旗下西营盘新盘半山名汇全盘已沽清。

半山名汇18楼示范单位：

相关文章：半山名汇顶层特色户3483万沽 每呎4.5万创新高

而将军澳海茵庄园全盘1556伙，由开盘至今累售出1553伙，至今只余下3伙特色单位招标发售中，将会继续采取惜售策略。

九建将军澳海茵庄园2座25楼D1室示范单位：

陈淑芳指，集团未来将继续秉持审慎而积极的投地策略，专注于具备稳定回报及增值潜力优质地皮。主力吸纳位于市区核心地段住宅用地，亦会积极透过补地价及旧楼强拍等吸纳土地储备。

记者 罗其军 摄影 何君健