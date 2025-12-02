大埔宏福苑五级火｜经络曹德明指保险抵偿按揭存变数 需留意3大条件 法团投保火险用于公共重建

大埔宏福苑大火后，业主的按揭偿还事项引市场关注。经络按揭转介首席副总裁曹德明早前在一个电台节目上表示，虽然理论上业主仍要继续供楼，但是在火险会向银行赔偿剩余的按揭贷款下，受影响业主料不需再供款；不过，曹德明最新再次作出回应时表示，宏福苑业主能否以保险抵偿按揭，目前仍存变数，并指出法团投保的火险，保险赔偿原则上用于公共重建，并非直接用于清偿个别按揭贷款。

物业难估价 火灾责任未厘清

曹德明表示，目前保险问题存在变动，主要是物业灾后价值难评估，并因其居屋属性涉及补地价，更添银行估价的复杂性；另外火灾责任尚未厘清，保险赔偿程式未能启动，赔付责任谁属及金额均属未知之数。

宏福苑8座大厦，宏昌阁（暗红）最先起火，之后蔓延至其他大厦，仅宏志阁（灰）幸免。

需留意火险保额能否还贷款余额

他强调，若业主期望以自购火险（结构性水火险）的赔款来偿还按揭余额，须留意三大基本条件：

1. 宏福苑属集体火险，由法团投保，保险赔偿原则上用于公共重建，并非直接用于清偿个别按揭贷款。若用保险赔款偿还按揭余额，业主须自行投保火险；

2.保单额度足以覆盖未偿还贷款余额；

3.最终责任认定属于该保单承保范围，且赔偿金额符合条件。

曹德明称，目前多家银行已提供半年按揭还款宽限期，以缓解业主短期压力，由于调查仍在进行，且各业主按揭条款与保险内容不一，建议业主可向贷款银行及保险公司咨询具体安排。

购买物业时，业主若需要申请按揭，往往需要按银行要求购买火险，部份还会要求业主每年续保或自动续保，原因是物业已抵押予银行，如遇到意外而出现结构损毁，亦有保障以应付物业维修或更换费用。

若管理公司或业主立案法团已为大厦物业购买集体火险，业主亦不需要另行再买火险，只需向按揭银行提供火险保单以作证明；若未为物业购买集体火险，业主则需要自行购买。另外，考虑到对自身物业的保障，即使大厦有集体买火险，业主亦可考虑自行买一份火险保单， 一来业主多数不知该火险的保障范围，而且一般会有较高垫底费。

值得留意的是，虽然火险的保障额可根据按揭住宅或物业重建费用评定，但要留意赔偿金额不会超过投保额。若不幸发生意外，而物业的重建费用高于火险保障额，保障额以外的费用要由业主自行承担。

当买楼及承造按揭时，银行往往要求单位必须购买火险，惟部份屋苑未有替业主购买，因此买家必须自行购买及证明已符合银行要求。然而，不少业主不太了解火险，甚至与家居保险混淆。究竟甚么是火险？保费又是怎样计算？

