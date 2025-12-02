大埔宏福苑五级火｜经络曹德明指保险抵偿按揭存变数 法团火险不可用作清偿

大埔宏福苑大火后，业主的按揭偿还事项引市场关注。经络按揭转介首席副总裁曹德明指出，宏福苑业主能否以保险抵偿按揭，目前仍存变数，并指出法团投保的火险，保险赔偿原则上用于公共重建，并非直接用于清偿个别按揭贷款。

物业难估价 火灾责任未厘清

曹德明表示，目前保险问题存在变动，主要是物业灾后价值难评估，并因其居屋属性涉及补地价，更添银行估价的复杂性；另外火灾责任尚未厘清，保险赔偿程式未能启动，赔付责任谁属及金额均属未知之数。

需留意火险保额能否还贷款余额

他强调，若业主期望以自购火险的赔款来偿还按揭余额，须留意三大基本条件，其中包括当宏福苑属集体火险，由法团投保，保险赔偿原则上用于公共重建，并非直接用于清偿个别按揭贷款，若用保险赔款偿还按揭余额，业主须自行投保火险。另外两项条件是保单额度足以覆盖未偿还贷款余额；而最终责任认定属于该保单承保范围，且赔偿金额符合条件。



曹德明称，目前多家银行已提供半年按揭还款宽限期，以缓解业主短期压力，由于调查仍在进行，且各业主按揭条款与保险内容不一，建议业主可向贷款银行及保险公司咨询具体安排。