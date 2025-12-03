物业成交后遭要求延迟交易 业主「杀订」与否陷两难 律师提醒两大事项

近日有业主在网上发文求助，指早前计划出售单位、并已收取订金，但准备正式成交之际，买方却因银行按揭问题，要求延迟完成交易，令业主陷入两难，一方面理解买方上车不易，一方面则希望尊重法律精神。对于有关情况，执业大律师陆伟雄向《星岛头条》表示，物业买卖交易临时延迟的情况时有发生，卖方在法律上无责任答应延迟成交，可视乎楼市情况等因素而决定是否「杀大订」，但若愿意通融，亦应留意两大事项。

业主：卖楼卖到要人生交叉点

根据网上资料显示，有关交易原本进展顺利，但距离成交仅余两星期时，突然接获地产代理通知，买方按揭审批出现问题，希望延迟两星期完成，并补上一句「两公婆储咗好耐钱先够首期」，让他倍感为难，形容「卖楼卖到要人生交叉点」。

该业主表示，当前楼市气氛回暖，自身单位质素不俗，即使取消交易重新放盘，亦有机会以相若、甚至更高价格售出；但若选择「杀订」，则能获得额外收益。此外，他又担心「会唔会搞到人跳楼？」，因此在理性与人情之间难以抉择。

事件引发网民热烈讨论，而且各方观点不一。有人从现实角度出发，认为商业交易应与人情分开：「屋企人都仲会谂吓，商业交易同你有亲？掉返转身份，对家肯定杀你订。」也有人点出延迟交易的潜在麻烦，「收佢租嘅话，啲税唔知点计，又冇租约，好麻烦」，倾向支持简单直接的处理方式「杀订易搞啲，最多佢再买收平少少，同埋俾佢买先」。

另有人提出折中方案，认为不必将事情做绝，「唔取消咪倾下有咩补偿」，更有人分享自身态度，「我就会俾多两个礼拜时间，但会收返一个月租值，凡事太绝真系唔好」，主张在体谅对方的同时，也保障自身合理权益。​该业主权衡后，最终决定不接受延期。

执业大律师陆伟雄向《星岛头条》表示，物业买卖交易临时延迟的情况时有发生，可能因为买方高估可批按揭成数、物业估价不足、业权问题或突发事故等。就今次个案，决定权在于卖家。他指，卖家可从三方面考虑，包括楼市情况、卖家个人需要及买家是否确实真难处。

如买方因按揭问题要求延迟成交，在法律上卖方是无责任要答应延迟成交，可以干脆「杀大订」，并把物业重卖。另外，如重卖的价钱低于原买方的成交价，卖方更有权从民事向原买家追讨差价，惟诉讼往往劳神伤财，故不建议轻易采用诉讼。

陆伟雄续指，合约精神虽然重要，但商业社会亦讲人情。若卖方不想做得太绝而打算答应买方延迟成交期，就需要留意以下两大注意事项，以保障自身利益。

1.设立明确补偿条款

延期成交并不代表最终可顺利完成，买方可能最终仍挞订，导致卖方白白浪费时间。若卖方愿意通融，律师建议订明补偿条款，如要求买方缴付额外订金；若因延迟成交而产生差饷及管理费等开支，亦应列明由买方承担，同时明定成交限期，防止无限期拖延。

2.卖家换楼须留意上会时间免耽误

对于计划换楼的卖家，特别需注意延期可能影响新购物业上会时间。部分银行虽接受「先批新按揭、后还旧按揭」个案，但按揭成数一般不超过八成。若希望为新购物业上申请九成按揭，则必须先完成旧楼成交，再向按保公司申请批核，整个过程约需3星期，因此卖家应预留充足时间，以免耽误自己。

