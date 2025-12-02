核心区甲厦造价逐渐回稳 今年暂录42宗成交 有望挑战疫情前新高

核心区甲厦交投趋活跃，今年累录42宗成交，为过去四年新高，有望挑战2019年49宗水平，业内人士表示，金融市场畅旺，甲厦用家需求增，加上近年甲厦价格普遍暴跌逾50%至60%，吸引投资者入市，预期造价逐渐止跌回稳。

宗数为过去四年新高

美联工商舖综合市场数据显示，今年截至11月，港岛甲厦累录42宗成交，按年升近56%，创下五年新高，有望挑战2019年疫情前水平，总金额达41.71亿，超越去年全年录33.55亿约24%，并创2021年后四年新高，该行指出，港岛甲厦成交畅旺，反映机构用家及投资者追捧优质办公楼面。

美联商业首席营业董事麦世强表示，近期受惠股票市场，核心区甲厦买家包括知名企业，品牌趁商厦市况低潮自置物业，有的甚至连约购入，待约满收回自用，他认为，此情况会持续，当股票畅旺时，尤其中国人及一些港人用家不喜欢长期租用，钟情自置物业。

中环中心全层5.6亿售瞩目

其中，中环中心52楼全层交投瞩目，涉资高逾5.65亿，每呎2.2万，建筑面积约25695方呎，交吉易手，买家丰盛环球投资有限公司，「丰盛」系列为知名金融服务公司，包括丰盛环球策略资本，以及丰盛环球理财司（前称丰盛国际投资），后者成立于1998年，在亚洲地区包括香港、台湾、日本和内地拓展金融服务。

中环中心52楼全层由丰盛环球投资以逾5.6亿承接，消息指将自用。

有望超越2019年的49宗水平

金钟远东金融中心37楼01室，建筑面积约5400方呎，以每呎1.68万易手，涉资约9072万，交吉交易，原业主丝宝国际于2000年11月斥资3800万购入，持货25年帐面获利5272万，升值约1.39倍。金钟美国银行中心35楼03室，面积约1517方呎，上月初以2730.6万沽，呎价约1.8万，登记买家为袁天凡夫妇。

金钟远东金融中心以每呎1.68万易手，涉资约9072万，原业主丝宝国际。

上环信德中心西翼15楼单位以1.35亿易手，平均呎价13485元。

从成交走势来看，港岛甲厦今年下半年明显升温，7月起交投转活，9月单月录8宗成交，创年内高峰。上月暂录至少8宗成交，有望创全年新高。该行预期，如当前势头持续，今年港岛甲厦成交宗数有望超越2019年的49宗水平，显示市场正在稳步回升。

从成交物业区位分析，中环、金钟、湾仔等核心商业区继续为投资首选，吸引用家及投资者。本月初录一宗指标性成交，显示资深投资者趁市况回暖积极套现，为市场提供盘源，金钟美国银行中心36楼全层，以2.776亿易手，呎价约2万，持货19年帐面获利1亿410万，物业升值60%。