映日湾中层放租3日即以1.73万租出 平均每呎约58元

住宅租赁市场气氛持续向好，部分放租盘短时间内获承租。中原分行高级分区营业经理林恩信表示，荃湾映日湾3座中层F室，单位面积298方呎，属1房间隔，放租短短3日，获年轻夫妇客以每月1.73万承租，呎租约58元。原业主于2023年以615万购入单位，按上述租金计算，租金回报率约3.4厘。

丽晶花园月租1.45万

港置高级区域董事陈子麟表示，九龙湾丽晶花园22座低层H室，单位面积约447方呎，属2房间隔，单位以每月约1.5万放租仅约一个星期后，获同区客洽租，议价后以每月1.45万承租，呎租约32.4元。

奥栢．御峰租金回报4.3厘

中原分行首席分区营业经理黄家全表示，大角咀奥栢．御峰1座高层E室，单位面积354方呎，属1房开放式厨房间隔，最新以每月1.65万租出，呎租约47元。业主于2012年4月以461.1万购入上述单位，一直持有单位作收租用途，按最新租金计算，租金回报率约达4.3厘。

美联分行助理区域经理郑琨表示，筲箕湾远晴中低层C室，单位面积约276方呎，属1房间隔，获租客以每月1.65万承租，呎租达60元。据了解，业主于2014年9月以约484万购入上述单位，按最新租金水平计算，租金回报率逾4厘。

中原区域营业经理王勤学表示，新晋屋苑一向受租客追捧，元朗The YOHO Hub 6座高层B室，单位面积537方呎，3房开放式厨房间隔，最新获北环线工程人员以每月2.2万承租，呎租41元。业主今年9月以882万一手买入单位，按上述租金计算，租金回报率约3厘。

祥益区域董事黄庆德表示，屯门新屯门中心5座高层D室，单位面积501方呎，属2房间隔，原以每月1.3万放租，最新获同区分支家庭客以每月1.2万承租，呎租约24元。