全港地产代理人数共录3.75万人 按月微跌0.2%或80人

虽然市况向好发展，代理人数却录下跌，根据地产代理监管局最新数据显示，截至今年11月底，全港地产代理人数共录37588人，按月减少0.2%或80人。

每5.2名代理争一张单

参考代理统计11月整体物业（包括一手私楼、二手住宅、一手公营房屋、工商舖、纯车位及其他等）注册量共录约7121宗来计算，即每5.2名代理争一张单，可见竞争程度仍然激烈。

竞争程度激烈

以各项牌照细分，当中持有营业员牌照（S牌）最新报20160人，对比上月的20208人，按月减少48人或约0.02%。

持有地产代理（个人）牌照（E牌）最新报17428人，按月减少32人或约0.02%。

反映代理分行数目的营业详情说明书数目，上月报6574份，按月增加5份。

至于地产代理（公司）牌照上月录3941份，按月增加14份。