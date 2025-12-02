Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全港地产代理人数共录3.75万人 按月微跌0.2%或80人

楼市动向
更新时间：14:53 2025-12-02 HKT
发布时间：14:53 2025-12-02 HKT

虽然市况向好发展，代理人数却录下跌，根据地产代理监管局最新数据显示，截至今年11月底，全港地产代理人数共录37588人，按月减少0.2%或80人。

每5.2名代理争一张单

参考代理统计11月整体物业（包括一手私楼、二手住宅、一手公营房屋、工商舖、纯车位及其他等）注册量共录约7121宗来计算，即每5.2名代理争一张单，可见竞争程度仍然激烈。

竞争程度激烈

以各项牌照细分，当中持有营业员牌照（S牌）最新报20160人，对比上月的20208人，按月减少48人或约0.02%。

持有地产代理（个人）牌照（E牌）最新报17428人，按月减少32人或约0.02%。

反映代理分行数目的营业详情说明书数目，上月报6574份，按月增加5份。

至于地产代理（公司）牌照上月录3941份，按月增加14份。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
00:57
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 劳福局：10外佣罹难30人失联
突发
1小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
7小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
2025-12-01 15:40 HKT
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
01:31
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视8大问题 由法官主持 承诺报告全面公开
政情
6小时前
00:31
消息称：警国安处邀前区议员廖成利到元朗警署会面
突发
2小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
5小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2小时前