玫瑰新邨中层连车位6500万易手 原业主赚逾两倍

楼市动向
更新时间：12:59 2025-12-02 HKT
发布时间：12:59 2025-12-02 HKT

近期市场气氛持续向好，豪宅买家入市意愿明显提升，成交节奏加快。市场消息指，东半山玫瑰新邨F座中层1室新近转手，单位面积约2,832方呎，以6,500万连车位成交，呎价约22,952元。据悉，单位原业主于1996年以约2,100万购入单位，前后持货逾29年，转手帐面赚约4,400万，单位升值约2.1倍。

此外，本港指标豪宅屋苑的薄扶林贝沙湾新近亦录成交，屋苑4期南湾6座中层A室，面积约1,538方呎，原则为4房1套户型，单位以3,900万获承接，成交呎价约25,358元。据悉，原业主于2006年10月以约1,641万购入上址，持货约19年后转手帐获约2,259万离场，单位期内升值约1.4倍。

THE AUSTIN呎价逾2.7万

港置首席联席董事戴志文表示，柯士甸站THE AUSTIN的3座高层C室，面积约999方呎，属3房间隔，向西南望烟花海景。单位原以2,800万放售，新近吸引区内换楼客洽询，议价后以2,780万成交，呎价约27,828元，属市价水平。资料显示，原业主于2013年11月以约2,197.1万购入上址，前后持货约12年，是次易手帐面获利约582.9万离场。

美联首席高级营业经理卢浩表示，北角栢傲山3座高层C室，面积约717呎，属1套房间隔，以1,780万易手，呎价约为24,826元。原业主于2014年12月以1,993万一手购入，转手帐面蚀让约213万，贬值约11%。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

