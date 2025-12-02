Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

路劲明年重点发展屯门项目 力吸年轻分支家庭客

楼市动向
路劲于未来一年投放资源，集中推售晋环大单位顶层及复式单位，以及凯和山大单位及独立洋房，并规划位于屯门的新盘项目，该集团销售及市场推广总监颜景凤表示，未来一年将投放资源发展屯门青山公路青山湾段430号（屏山内地段6号）项目，预计可提供约300伙，目标客源以年轻分支家庭客为主。

主攻1及2房单位

她表示，上述项目邻近屯门市广场及华都花园等大型屋苑，社区配套设施充足，而且交通便利，项目主攻1房及2房单位，将秉承以人为本的设计理念，即使属中小型单位，除具备空间感之外，同时提供充足储物空间。

资料显示，项目地盘面积约19,806方呎，将发展一幢楼高26层的住宅及社福设施综合物业，提供约116,698方呎住用楼面，以及约3,386方呎非住用楼面，并提供一个净作业楼面面积约1,539方呎学校社会工作服务办公室。

晋环仅余下19伙待售

至于路劲旗下合作发展项目包括黄竹坑站港岛南岸晋环及屯门凯和山，均取得理想销售成交。截至昨日为止，晋环累售781伙，仅余下19伙待售，未来重点推售顶层及复式单位。项目提供800个单位，涵盖开放式至4房，主打2房及3房，当中2房提供274伙，占全盘约34%，3房提供222伙，占全盘27.75%。

凯和山累积售出577伙，余下116伙待售，预计本季或明年首季作出新一轮销售部署。凯和山由4座高座及16座洋房组成，合共提供693伙，面积介乎291至3,419方呎，其中高座大楼单位面积291至1,474方呎。

