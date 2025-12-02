上月楼宇买卖约7100宗 按月稍回落约1% 连续两个月企稳7000宗以上水平

整体楼市气氛好转，买家加快置业步伐。综合各大物业代理统计显示，今年11月整体楼宇买卖合约登记录约7100宗，虽然按月轻微回落约1%，但为连续两个月企稳7000宗以上水平。

中原研究部表示，上月整体楼宇买卖合约登记（包括住宅、车位及工商舖物业）录约7121宗，较10月7190宗，按月轻微下跌1%，但为连续两个月超过7000宗。

首11个月超去年全年

其中，一手私人住宅录约1812宗，较10月的2033宗，按月下跌10.9%，但属连续9个月超过1500宗，为2004年3月之后，逾21年来首见。

二手私人住宅则录约3568宗，较10月的3464宗，按月上升3%，创今年7月之后4个月高位，并为连续8个月企稳3000宗以上水平，是2021年12月之后近4年来再现。

今年首11个月累计，整体楼宇买卖合约登记录约71703宗，已超越去年全年的67979宗，并高出约5.5%。其中，首11个月一手录18793宗，较去年全年16869宗高出11.4%，二手则暂录35890宗，超过去年全年33792宗约6.2%。

连续两个月企稳7000宗

美联研究中心指出，上月整体物业买卖注册量录7096宗，按月轻微回落约1.3%，但较今年首10个月平均每月6458宗，高出近1成。

其中，一手私人住宅录1791宗，按月下跌约11.7%；二手住宅录约4164宗，按月增加约6.6%。

今年首11个月累计，整体物业注册量录71678宗，较去年全年67979宗，高出约5.4%，二手住宅则录约41317宗，亦较去年全年40734宗，高出约1.43%。

中原研究部高级联席董事杨明仪表示，预期全年注册量录约78000宗，按年上升15%，创2021年之后4年新高。成交量增加主要受重启减息、政府利好楼市措施、港股向好及新盘销情理想等因素带动。

美联分析师岑颂谦指出，近期港股走势已逐步回稳并重拾升势，而美国12月减息机会增加，均为本港楼市带来正面支持。

岑颂谦亦预期，今年全年整体物业注册量将增至约79000宗。