Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

上月楼宇买卖约7100宗 按月稍回落约1% 连续两个月企稳7000宗以上水平

楼市动向
更新时间：11:29 2025-12-02 HKT
发布时间：11:29 2025-12-02 HKT

整体楼市气氛好转，买家加快置业步伐。综合各大物业代理统计显示，今年11月整体楼宇买卖合约登记录约7100宗，虽然按月轻微回落约1%，但为连续两个月企稳7000宗以上水平。

中原研究部表示，上月整体楼宇买卖合约登记（包括住宅、车位及工商舖物业）录约7121宗，较10月7190宗，按月轻微下跌1%，但为连续两个月超过7000宗。

首11个月超去年全年

其中，一手私人住宅录约1812宗，较10月的2033宗，按月下跌10.9%，但属连续9个月超过1500宗，为2004年3月之后，逾21年来首见。

二手私人住宅则录约3568宗，较10月的3464宗，按月上升3%，创今年7月之后4个月高位，并为连续8个月企稳3000宗以上水平，是2021年12月之后近4年来再现。

今年首11个月累计，整体楼宇买卖合约登记录约71703宗，已超越去年全年的67979宗，并高出约5.5%。其中，首11个月一手录18793宗，较去年全年16869宗高出11.4%，二手则暂录35890宗，超过去年全年33792宗约6.2%。

连续两个月企稳7000宗

美联研究中心指出，上月整体物业买卖注册量录7096宗，按月轻微回落约1.3%，但较今年首10个月平均每月6458宗，高出近1成。

其中，一手私人住宅录1791宗，按月下跌约11.7%；二手住宅录约4164宗，按月增加约6.6%。

今年首11个月累计，整体物业注册量录71678宗，较去年全年67979宗，高出约5.4%，二手住宅则录约41317宗，亦较去年全年40734宗，高出约1.43%。

中原研究部高级联席董事杨明仪表示，预期全年注册量录约78000宗，按年上升15%，创2021年之后4年新高。成交量增加主要受重启减息、政府利好楼市措施、港股向好及新盘销情理想等因素带动。

美联分析师岑颂谦指出，近期港股走势已逐步回稳并重拾升势，而美国12月减息机会增加，均为本港楼市带来正面支持。

岑颂谦亦预期，今年全年整体物业注册量将增至约79000宗。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
00:57
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 劳福局：10外佣罹难30人失联
突发
1小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
7小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
2025-12-01 15:40 HKT
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
01:31
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视8大问题 由法官主持 承诺报告全面公开
政情
6小时前
00:31
消息称：警国安处邀前区议员廖成利到元朗警署会面
突发
2小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
5小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2小时前