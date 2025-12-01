地产商点解要买地｜汤文亮

有老友话真系唔明白，楼市仍未明朗，根据传媒报道，仍然有不少劈价蚀让，而大多数地产商都有庞大库存，都唔知点卖，但唔知点解，近日投地的地产商多了，成交价亦不俗，最新的一幅地皮成交价比测量师预计高了接近三成，老友话谂极都唔明白。

高价投地谷信心

无可否认，地产商仍然有不少库存，是可以不买地，但是地产商知道，如果他们不买地，市民是不会买楼，因为连地产商都睇唔好楼市，最后要减价促销，市民唔买楼是很正常。

所以，地产商不但要投地，仲要用高价投地，传媒是会替地产商计数，新投的地皮在建成之后，包括地价，建筑费以及利息的成本，竟然高过现在的楼价，一定会吸引不少用家以及投资者买楼，这就是地产商所要的结果。

以身作则说服市民买楼

但如果地产商唔投地，或者以低价投地，市民就会知道地产商对楼市没有信心，他们又点会买楼，所以，地产商一定要以身作则，高价投地，才可以说服市民买楼。

这就是小财不出，大财不入，如果每一个地产商都揽住个荷包，最后冇人投地，或者政府被逼以低价卖地，结果令到所有地产商都受到伤害。

汤文亮

纪惠集团副主席及行政总裁



