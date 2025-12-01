施永青连环入市 近2000万购西环2住宅 近月累掷逾9300万扫6伙

中原集团主席施永青早前高调唱好楼市，指本港住宅市道已确认见底回升，预测本港楼价未来6年有机会大升85%，而旗下基金会近期频频出手入市，最新以约1980万元连购西环翰林峰及泓都各一个2房户。其中，翰林峰单位以1090万元购入，较约7年前造价低近20%，施永青联同旗下基金在不足1个月内六度入市，累掷逾9314万元。

据了解，施永青最新在上月中以1090万元买入翰林峰1座中层C室，实用面积427方呎，2房间隔，呎价25527元，造价较原业主2018年7月一手购入价逾1355.42万元，低逾265.42万元或19.6%。

基金会同月也以890万元购入同区泓都1座低层C室2房户，实用面积492方呎，呎价18089元，原业主2005年以310万元购入，帐面获利580万元或逾1.8倍。资料显示，上述两个单位均以EVER KINGDOM LIMITED名义购入，公司股东为一家代理人公司，而董事则为施永青。

翻查资料，施永青及旗下基金自今年10月下旬起接连入市，已先后购入九龙站擎天半岛、奥运站柏景湾、帝柏海湾及何文田瑜一第IA期瑜一．天海等单位。当中柏景湾第1座最低层3房套，实用面积848方呎，成交价1,498万元，呎价17,665元。原业主2018年以1,650万元购入，账蚀约152万元或9%：另一伙为柏景湾二期帝柏海湾第3座高层C室，实用面积701方呎，属3房套间隔，成交价1,468万元，呎价20,941元。原业主2004年以558万元购入，账赚910万元或1.6倍。

若连同上述两个港岛西区物业，共涉资逾9,314万元。施永青回应传媒查询表示，入市属旗下基金的资产配置，他个人没有参予相关交易，也没有去睇楼，强调只是「散买」，不是大举投资。

施永青睇楼市升85%

施永青上月在旗下报章撰文，指本港楼市已确认见底回升，预计楼价3年内升穿2021年楼市高位，甚至指今次升浪可持续6年至2031年，届时楼价指数将较低位上升85%。不过，香港浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦萃才对于上述观点有所保留，虽然同样认为楼市见底回升，但认为楼市将会经历一段平稳期，难以急升85%；此外，著名财经专家、都会大学李兆基商业管理学院助理教授林一鸣更直言，买家置业意欲已跌至历史新低，认为未来楼市只会呈L型走势。

