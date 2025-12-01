Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

施永青连环入市 近2000万购西环2住宅 近月累掷逾9300万扫6伙

楼市动向
更新时间：15:26 2025-12-01 HKT
发布时间：15:26 2025-12-01 HKT

中原集团主席施永青早前高调唱好楼市，指本港住宅市道已确认见底回升，预测本港楼价未来6年有机会大升85%，而旗下基金会近期频频出手入市，最新以约1980万元连购西环翰林峰及泓都各一个2房户。其中，翰林峰单位以1090万元购入，较约7年前造价低近20%，施永青联同旗下基金在不足1个月内六度入市，累掷逾9314万元。

据了解，施永青最新在上月中以1090万元买入翰林峰1座中层C室，实用面积427方呎，2房间隔，呎价25527元，造价较原业主2018年7月一手购入价逾1355.42万元，低逾265.42万元或19.6%。

基金会同月也以890万元购入同区泓都1座低层C室2房户，实用面积492方呎，呎价18089元，原业主2005年以310万元购入，帐面获利580万元或逾1.8倍。资料显示，上述两个单位均以EVER KINGDOM LIMITED名义购入，公司股东为一家代理人公司，而董事则为施永青。

翻查资料，施永青及旗下基金自今年10月下旬起接连入市，已先后购入九龙站擎天半岛、奥运站柏景湾、帝柏海湾及何文田瑜一第IA期瑜一．天海等单位。当中柏景湾第1座最低层3房套，实用面积848方呎，成交价1,498万元，呎价17,665元。原业主2018年以1,650万元购入，账蚀约152万元或9%：另一伙为柏景湾二期帝柏海湾第3座高层C室，实用面积701方呎，属3房套间隔，成交价1,468万元，呎价20,941元。原业主2004年以558万元购入，账赚910万元或1.6倍。

若连同上述两个港岛西区物业，共涉资逾9,314万元。施永青回应传媒查询表示，入市属旗下基金的资产配置，他个人没有参予相关交易，也没有去睇楼，强调只是「散买」，不是大举投资。

施永青睇楼市升85%

施永青上月在旗下报章撰文，指本港楼市已确认见底回升，预计楼价3年内升穿2021年楼市高位，甚至指今次升浪可持续6年至2031年，届时楼价指数将较低位上升85%。不过，香港浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦萃才对于上述观点有所保留，虽然同样认为楼市见底回升，但认为楼市将会经历一段平稳期，难以急升85%；此外，著名财经专家、都会大学李兆基商业管理学院助理教授林一鸣更直言，买家置业意欲已跌至历史新低，认为未来楼市只会呈L型走势。

相关文章：施永青睇楼市升85%惹异议 麦萃才料先经历平稳期 林一鸣忧陷「老人主导」结构

 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
01:54
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
9小时前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
5小时前
01:21
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 家属返回灾场路祭
突发
1小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
16小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
5小时前
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
影视圈
5小时前
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
01:09
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
政情
2小时前
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
影视圈
6小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
影视圈
18小时前