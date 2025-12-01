中环翡翠中心全层1352万易手 呎价7364元 料回报约4.1厘

明嘉福家族继续沽货，最新为中环翡翠中心全层单位，成交价约1352万，平均呎价7364元，该家族今年以来多番沽货，合共套现约2.2亿。

上址为中环威灵顿街98号翡翠中心14楼全层，建筑面积约1836方呎，以1352万成交，平均呎价7364元。该厦11楼、12楼及13楼全层，建筑面积分别约1836方呎，早前同告易手，平均每方呎6580元，每层涉资1208万，据悉，所有单位接近100%租出，呎租逾25元，料回报约4.1厘至4.5厘。

明嘉福家族沽货

翡翠中心由明嘉福家族发展，于1992年落成，当时散卖接近50%业权，余下逾50%由该家族持有收租，包括地下A舖、1至4楼、5楼A室、6楼、9楼A室、11至14楼及21楼，总建筑面积约23957方呎，去年1月连约放售，当时意向价3.8亿，平均每呎15862元。

现时出租率接近100%，租客包括餐厅食肆、个人美容、健身中心、婚纱店及裁缝店等，为周边商业浓厚的客群提供商业及零售服务。商厦高峰期，该厦21楼全层，于2018年12月以1.18719亿易手，平均呎价高达2.7万，虽然近期成交层数较低，惟足见较高峰期大幅回落。

中环翡翠中心全层单位，明嘉福家族以约1352万沽售。

该家族今年亦沽售铜锣湾京都广场地舖及楼上舖，今年1月以1.25亿出售地舖，建筑面积共约3926方呎，呎价3.18万。

当时有3名租客，包括BODYBRA（地下1及2A地舖），建筑面积约884方呎，月租10万；SATAMI（2B及3号地舖）约885方呎，月租13.3万；MARKET WHOLESOME（4及5号地舖）2157方呎，月租15万。合共38.3万，新买家料回报3.8厘。

近期，京都广场1楼建筑面积约4846方呎，以5500万易手，平均每呎11350元，该巨舖由连锁快餐店大快活承租，月租22.3万，不过，近期已迁出，舖位交吉交易。