Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

官塘工中单位1.15亿放售 意向租价约35万 料回报约3.6厘

楼市动向
更新时间：12:15 2025-12-01 HKT
发布时间：12:15 2025-12-01 HKT

观塘作为重点发展的核心区域，从传统工业区蜕变为现代化工商贸枢纽。美联工商助理营业董事谭树青表示，本行获业主委托，独家代理观塘道448至458号官塘工业中心低层相连单位放售及放租，总建筑面积约28867方呎，意向价约1.15亿，呎价约3984元，意向租价约35万，呎价约12元，若以现时每呎约12元计算，料回报约3.6厘。

平均呎价3984元

谭氏续指，该单位空间宽敞，楼底约12呎，以交吉形式放售，单位配备三相400A大电，足以支援大型机械及高负荷设备运作，同时附设两个地下车位，为物流运输及业务营运提供分便利。

官塘工业中心低层相连单位放售，意向价约1.15亿，呎价约3984元。
官塘工业中心低层相连单位放售，意向价约1.15亿，呎价约3984元。

资本中心单位2050万放售

利嘉阁商业部/商舖部及投资部联席董事陈伟国表示，获业主委托放售湾仔告士打道151号资本中心中层单位，建筑面积约1369方呎，意向售价2050万，平均呎价约14974元。物业以交吉形式出售。

陈氏指，是次放售物业间隔四正，配备写字楼装修，外望开扬维港景。而大厦2楼至4楼设有停车场，提供足够车位予用户使用。资本中心属湾仔北指标甲厦，坐落区内核心商业地段，毗邻会议展览中心及多幢著名商业大厦，徒步至港铁湾仔站或会展站仅数分钟。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
6小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
13小时前
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
12小时前
01:21
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 5间停课学校逐步复课
突发
1小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
20小时前
爱协指再救出91只动物，其中73只生还。爱协提供
大埔宏福苑五级火｜爱协：再救出91只动物 其中73只生还
突发
11小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
21小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
2小时前
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
影视圈
14小时前