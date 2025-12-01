官塘工中单位1.15亿放售 意向租价约35万 料回报约3.6厘

观塘作为重点发展的核心区域，从传统工业区蜕变为现代化工商贸枢纽。美联工商助理营业董事谭树青表示，本行获业主委托，独家代理观塘道448至458号官塘工业中心低层相连单位放售及放租，总建筑面积约28867方呎，意向价约1.15亿，呎价约3984元，意向租价约35万，呎价约12元，若以现时每呎约12元计算，料回报约3.6厘。

谭氏续指，该单位空间宽敞，楼底约12呎，以交吉形式放售，单位配备三相400A大电，足以支援大型机械及高负荷设备运作，同时附设两个地下车位，为物流运输及业务营运提供分便利。

资本中心单位2050万放售

利嘉阁商业部/商舖部及投资部联席董事陈伟国表示，获业主委托放售湾仔告士打道151号资本中心中层单位，建筑面积约1369方呎，意向售价2050万，平均呎价约14974元。物业以交吉形式出售。

陈氏指，是次放售物业间隔四正，配备写字楼装修，外望开扬维港景。而大厦2楼至4楼设有停车场，提供足够车位予用户使用。资本中心属湾仔北指标甲厦，坐落区内核心商业地段，毗邻会议展览中心及多幢著名商业大厦，徒步至港铁湾仔站或会展站仅数分钟。