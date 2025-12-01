Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

10大屋苑交投按周稍上升 过去两日录约8宗成交

楼市动向
更新时间：10:38 2025-12-01 HKT
发布时间：10:38 2025-12-01 HKT

刚过去的周末暂未有全新盘开售，部分购买力回流二手市场，带动屋苑交投略为增加。综合物业代理统计显示，10大屋苑过去两日录约8宗成交，当中沙田第一城及红磡黄埔花园表现较突出。

第一城黄埔花园表现突出

中原分行副区域营业董事吴焯诚表示，沙田第一城于过去周末录2宗成交，包括51座低层E室，面积284方呎，1房间隔，以415万成交，呎价约14613元。另一宗为9座低层E室，面积451方呎，3房间隔，成交价533万，呎价11818元。

利嘉阁分行高级联席董事余美宝表示，黄埔花园于刚过去的周六及日录得3宗成交，包括11期11座低层F室，单位面积639方呎，成交价715万，呎价约11189元。

另一宗为7期2座低层D室，面积966方呎，以1470万易手，呎价约15217元。

值得留意的是，减息效应持续发酵，换楼客加快步伐。中原分行资深区域营业经理胡耀祖表示，马鞍山迎海3期迎海．星湾御22座中层B室，面积783方呎，2房连套房及工人套房间隔，议价后获换楼客以1200万承接，呎价约15326元，属市价成交。

美联分行区域经理罗定康表示，将军澳中心2座高层G室，面积约690方呎，属3房间隔，单位放盘已经约一年，最初开价970万，最近获同区换楼客洽购，最终轻微议价约5万，以965万成交，呎价13986元，属市价成交。

中原分行分区营业经理周伟航表示，大围名城3期盛世1座高层ND室，面积757方呎，3房连套房及储物房间隔，获外区换楼客「零议价」1313万承接，呎价17345元，属市价成交。

