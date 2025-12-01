新盘稳销两日沽逾70伙 启德海湾7宗成交套现5673万

由于刚过去的周末暂未有全新盘推售，一手市场以新盘余货为主，过去两日合共录逾70宗成交，其中嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，两日连录7宗成交，合共套现5673万。

启德海湾单日售6伙

项目昨日连售6伙，成交价介乎523.8万至1101.9万，包括2C座15楼C室，面积551方呎，2房连梗厨及多功能房间隔，以1101.9万成交，呎价约19998元；同座16楼A室，面积508方呎，为2房连梗厨间隔，以1024.8万售出，呎价约20173元。

项目1房单位亦录成交，昨日售出2C座18楼K室，面积305方呎，1房开放式厨房间隔，成交价571.8万，呎价约18748元；2C座1楼J室，面积305方呎，同为1房开放式厨房间隔，以523.8万售出，呎价约17006元。

会德丰地产旗下蓝田KOKO ROSSO昨日新售出6座5楼D室，面积433方呎，属2房开放式厨房间隔，成交价822.5万，呎价约18995元。

信和伙拍嘉华、中国海外合作发展的元朗锦上路站栢珑II，昨日再添成交，最新售出3座8楼B5室，面积358方呎，1房开放式厨房间隔，成交价515.17万，呎价约14390元。

嘉里元朗新盘朗天峰于周末售出2伙，套现近1009万，昨日新售出1A座27楼C室，面积389方呎，属2房开放式厨房间隔，以571.29万成交，呎价约14686元。

益兆及俊和合作的发展的长沙湾幸荟昨成功标售1伙，为2楼D室，面积272方呎，属2房开放式厨房间隔，连103方呎平台，成交价530.4万，呎价约19500元。值得一提的是，单位的平台分为两部分，较大的部分连接客厅，另一部分则经主人睡房前往。