供满楼想加按物业有窍门 倍大套现金额不蚀息 赚尽现金回赠｜曹德明

根据政府统计处人口普查数据显示，2021年本港约有130万个家庭住户居于自置居所，其中约85.8万户业主已供满楼，占比达66.1%。随着愈来愈多人已供满楼，加按套现的需求亦日益增加。

有按揭在身物业也可加按

不少人可能会将「加按」与「借财仔」划上等号。事实上，「加按」是指将现契物业（已供断的物业）向银行申请按揭，套现现金；或将仍在供款的物业向同一银行申请增加贷款额，以套取额外资金作其他用途。一般而言，加按可享有银行最优惠的按揭利率，并且可获得按揭现金回赠等优惠。

不论是已供断的物业，还是仍有按揭在身的物业，均可将物业加按套现资金，再作其他投资。以一位持有按揭物业的业主为例，假设A先生多年前以500万元购入一个单位，承造八成按揭，现时供款年期尚余15年，贷款余额为250万元。现时物业升值至800万元，根据金管局现行的按揭规定，任何物业最多可承造七成按揭，即560万元贷款。扣除尚余250万元的贷款，A先生可套现310万元。

善用Mortgage Link户口不蚀息

再以现契物业作例，假设B先生现契物业价值1,000万元，他希望套现300万元作投资用途。以最直接的方法，B先生可加按三成，即套现300万元。此外，B先生其实可套现六成，即600万元，先将300万元用于原先计划的投资，余下300万元则存入高息存款挂勾户口（Mortgage Link）。

由于大部分银行最多可接受贷款额的一半存入存款挂钩户口，并享有与按揭利率相同的存款利率，因此多借300万元放入Mortgage Link可抵销其利息支出。另外，现时银行最高可提供1%的按揭现金回赠，B先生借600万元可获得高达6万元现金回赠。

借款人必须具足够还款能力

上述加按套现的窍门需特别注意，借款人必须具备足够的还款能力。假设贷款年期为30年，按息为3.25厘计算，贷款300万元的每月入息要求约为26,112元，贷款600万元的入息要求则需达到52,225元。建议借款人在有意加按前，先寻求大型专业按揭中介的咨询。

曹德明
经络按揭转介首席副总裁

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

