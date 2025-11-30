元朗世宙获机组人员合租3房 呎租创屋苑新高

住宅租金升势持续，部分屋苑再录破顶租赁个案。中原元朗副区域营业经理王勤学表示，元朗世宙录得呎租破顶成交，获承租单位为2座低层A室，面积646方呎，属3房套房加储物房间隔，以月租2.64万获三名机组人员合租，呎租41元，创屋苑呎租新高。

翔龙湾2房1.85万租出

港置分行分区董事宋国权指，土瓜湾翔龙湾5座低层F室，面积约427方呎，属2房间隔，可享海景。业主以约1.89万放租仅3天即获同区客洽询，双方经议价以约1.85万租出，呎租约43元。据悉，新租客为家庭客，单位兼具海景优势及新净装修，故睇楼2次后决定承租。

中原分行分区营业经理吴嘉权说，火炭银禧花园7座高层D室，面积506方呎的2房户，单位景观开扬，业主开价约1.9万放租，获外区客在「零议价」下承租，呎租约38元。

祥益高级分行经理黄文乐称，屯门珀御中层L室，面积390方呎，单位附设企理装修连大部分家电，可即租即住，吸引同区客以月租1.28万租入单位，呎租33元。祥益区域董事邱家邦指，屯门兆禧苑C座低层7室，面积415方呎，属2房户，获区内客以月租1.12万「即睇即租」，呎租约27元。