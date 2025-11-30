Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗世宙获机组人员合租3房 呎租创屋苑新高

楼市动向
更新时间：09:21 2025-11-30 HKT
发布时间：09:21 2025-11-30 HKT

住宅租金升势持续，部分屋苑再录破顶租赁个案。中原元朗副区域营业经理王勤学表示，元朗世宙录得呎租破顶成交，获承租单位为2座低层A室，面积646方呎，属3房套房加储物房间隔，以月租2.64万获三名机组人员合租，呎租41元，创屋苑呎租新高。

翔龙湾2房1.85万租出

港置分行分区董事宋国权指，土瓜湾翔龙湾5座低层F室，面积约427方呎，属2房间隔，可享海景。业主以约1.89万放租仅3天即获同区客洽询，双方经议价以约1.85万租出，呎租约43元。据悉，新租客为家庭客，单位兼具海景优势及新净装修，故睇楼2次后决定承租。

中原分行分区营业经理吴嘉权说，火炭银禧花园7座高层D室，面积506方呎的2房户，单位景观开扬，业主开价约1.9万放租，获外区客在「零议价」下承租，呎租约38元。

祥益高级分行经理黄文乐称，屯门珀御中层L室，面积390方呎，单位附设企理装修连大部分家电，可即租即住，吸引同区客以月租1.28万租入单位，呎租33元。祥益区域董事邱家邦指，屯门兆禧苑C座低层7室，面积415方呎，属2房户，获区内客以月租1.12万「即睇即租」，呎租约27元。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜128死83伤 150人未能联络 一男涉意图煽动被捕
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜网上设关注组发起联署 男子涉借火灾意图煽动 遭警方国安处拘捕
大埔宏福苑五级火｜网上设关注组发起联署 男子涉借火灾意图煽动 遭警方国安处拘捕
突发
12小时前
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃神情哀伤夏韶声吁永不放弃 惹哭戴祖仪罗毓仪
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃胡枫神伤哀伤 《永不放弃》惹哭戴祖仪罗毓仪
影视圈
12小时前
MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者
MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者
影视圈
13小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
时事热话
19小时前
大埔宏福苑五级火｜宏昌阁租客疑遭业主冒领灾民资助 麦美娟解话：业主或租户均符合资格申请
大埔宏福苑五级火｜租客控诉疑遭业主冒领灾民资助 麦美娟澄清：业主或租户均符合资格申请
社会
17小时前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
2小时前
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮
时事热话
23小时前