二手市场议价空间收窄 太古城则王950万沽 沙田第一城连租约易手

楼市动向
更新时间：08:49 2025-11-30 HKT
发布时间：08:49 2025-11-30 HKT

楼市持续向好发展，而且周末假期未有新盘推售，吸引不少用家及投资者出动觅「笋盘」，业界指近期二手业主放盘叫价企稳，议价空间由早前约10%收窄至3%，昨日市场成交仍以中细价屋苑主导，当中不乏市价成交个案，当中太古城2房则王950万市价沽，而沙田第一城533万连租约易手。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，虽然本周未有新盘推售，但鉴于现时社会刚发生重大变故，气氛有所影响，故周末二手成交较平时有所放缓。随着市场利好消息频现，业主信心见有增强，议价空间因此收窄，买家入市步伐亦见提速，谈判加快令市场陆续见有追价现象。

美联高级董事布少明称，周内未有新盘推售相信未有对市场购买力存过多影响，因为仍有大部分对新盘存期待，加上预计短期内会再推售，因此市场购买力未见分摊，而近期业主议价空间由早前提供约10%收窄至仅3%。

外国回流上车客购太古城

中原分区营业经理庄剑岚指，鲗鱼涌太古城智星阁中层B室，面积582方呎，2房则王间隔，单位早前开价960万放售，经议价后获外国回流上车客以950万承接，呎价16,323元，属市价成交。据悉，原业主于1981年以58万购入上述单位，持货44年沽货，帐面获利892万，单位期内升值逾15倍。

美联区域联席董事黄锦瀚表示，沙田第一城9座低层E室，面积451方呎，最新获用家以533万连租约购入，呎价约11,818元。以该单位目前月租1.8万计，新买家即享约4厘租金回报。据了解，原业主于2014年以450万购入上述单位，持货11年转售，帐面获利83万或18%。

骏景园3房885万沽出

利嘉阁首席联席董事黄伟基称，火炭骏景园3座低层A室，面积约676方呎，3房间隔，原叫价900万，议价后获外区客以885万承接，呎价约13,092元。据悉，原业主于1997年以约770万购入单位，持货28年易手，帐面获利约115万，单位期内物业升值约15%。

世纪21奇丰高级分行经理李嘉文称，马鞍山晓庐低层B室，面积1,013方呎，3房间隔，原开价980万连车位放售，最终获减至888万连车位成交，呎价8,766元，属市价水平。据了解，原业主于2013年以850万购入上址，持货逾12年售出，帐面获利约38万或4%。

世纪21奇丰区域经理赵咏欣说，同区的迎涛湾B座低层H室，面积734方呎，3房连储物室间隔，单位早前开价750万放售，新近获换楼客以728万承接，呎价9,918元，属市价水平。据了解，原业主于2010年以420万购入上述单位，持货逾15年转售，帐面获利约308万或73%。

