新盘销情稳本月沽逾1700伙 今年来突破1.85万宗创一手新例后新高

受惠减息效应，新盘本月销售成绩不俗，截至本月28日，已录得逾1700宗成交，连续10个月录得逾千宗成绩，与10月份全月相若，料至月底可突破上月成绩。新盘今年至今，累积成交已突破1.85万宗，已打破2019年近年高峰期的1.84万宗，创出一手新例实施以来，近17年新盘销售按年新高水平。

新盘销售成绩显著，据市场消息指出，昨天新盘单日再添逾40宗成交，本报统计，本月截至昨日，新盘售出单位已超过1720宗，较10月份全月录得约1770宗相距不远，本月尚有数天才完结，相信至月底可打破上月销售成绩。

首11月销售料破2019年成绩

翻查今年至今新盘整体销售成绩，首11个月新盘销售已增至逾1.85万伙，打破2019年全年约1.84万宗近年高位，创出自2013年4月底实施《一手住宅物业销售条例》以来，近17年的按年新高水平。

市场普遍预期本月新盘销售可突破2000宗，惟大埔宏福苑火灾影响，信和牵头伙拍资本策略及港铁合作发展的油塘柏景峰次轮销售，以及新世界旗下西九龙柯士甸瑧尔首轮销售亦延期进行，令本月新盘销售稍有影响。

布少明料今年成交破2万宗水平

美联高级董事布少明表示，由于栢景峰及瑧尔延期开售，料本月最终可录得约1800宗成交，12月份由于有圣诞节及迎接近一年，相信新盘销售成绩将不及本月，但料仍可取得逾千宗成绩，料今年全年新盘成交可突破2万宗水平。

本月销售瞩目新盘，油塘栢景峰与新地启德天玺·天2期均售出逾140伙，嘉华牵头伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾连沽4伙，单日套现近2600万，令项目本月至今暂售出138伙。

多个新盘昨日再添成交

会德丰地产旗下将军澳日出康城SEASONS系列本月销售成绩不俗，市场称昨日再添成交，项目本月至今售出逾120伙；同系蓝田半山KOKO ROSSO亦售出位于7座21楼A室，面积446方呎，为2房间隔，昨日以880万售出，呎价19731元。

新世界与远东合作发展的启德栢蔚森亦连沽4伙，单日套现超过3600万、恒基THE HENLEY II、中国海外牵头发展的维港·湾畔亦售出单位。禹洲旗下西半山坚道项目Upper Central昨日亦连沽6伙，单日套现逾2800万。

佳明旗下青衣现楼项目明翘汇，昨日亦增添高价成交，位于1A座33及35楼A室复式户，面积2154方呎，为4房连3套房间隔，单位附设有1157方呎平台，并设有按摩池，昨日以招标方式售出，成交价高达4092.6万，呎价高见19000元。发展商表示，单位由西九龙豪宅买家购入，全盘仅余3个复式大宅，面积2377至2728方呎。

恒基旗下旺角利奥坊·壹隅昨日亦售出特色户，为2座3楼A室，面积363方呎，单位附设有148方呎平台，以925万售出，呎价25482元。

昨日录得成交的新盘仍有新地屯门NOVO LAND、万科香港大埔上然、新世界牵头发展的黄竹坑滶晨、同区嘉里牵头发展的海盈山等，总括昨天单日，新盘共售出约40伙，涉及23个项目。

