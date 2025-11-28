投资客736万购柏傲庄 呎价约2.06万

在租金持续高企下，吸引投资者买楼收租。消息指，大围柏傲庄1期3A座中层E室，面积357方呎，1房间隔，议价后736万成交，呎价20616元；新买家为投资者，见单位间隔合用，即买入单位收租，以市值租金约2万计，料可享约3.3厘租金回报。而原业主于2020年以707万购入单位，持货约5年易手，帐面获利29万或4.1%。

淘大花园433万易手

港置高级区域董事陈子麟表示，九龙湾淘大花园G座极低层，面积约375方呎，属2房间隔，经议价后以433万易手，呎价约11547元。据悉，新买家为投资客，因属屋苑内入门门槛最低2房单位，认为单位租金回报潜力优厚，故睇楼2次后购入上述单位。以现时市值租金约1.5万计，料可享租金回报约4.1厘；而原业主于2016年以433万购入上址，持货9年平手沽货。

中原分行资深分区营业经理蔡伟明说，青衣盈翠半岛5座高层C室，面积670方呎的3房套间隔，享烟花海景，叫价1043万放售，放盘价对比银行估价约1069万低约2.4%，同日即获3枱客人抢购，最终获区内换楼客在「零议价」下抢赢，呎价约15567元。而原业主早于1998年以360万一手向发展商购入，持货约27年转售，帐面获利683万或1.9倍。

中原分行资深分区营业经理周雪雯指出，上水龙丰花园C座高层6室，面积502方呎，属3房间隔，议价后以599万易手，呎价约11932元。周氏指，新买家为内地客，购入单位自住。据了解，原业主则于1996年以220万购入上址，持货约29年易手，帐面获利379万或1.7倍。