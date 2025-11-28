Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

投资客736万购柏傲庄 呎价约2.06万

楼市动向
更新时间：10:56 2025-11-28 HKT
发布时间：10:56 2025-11-28 HKT

在租金持续高企下，吸引投资者买楼收租。消息指，大围柏傲庄1期3A座中层E室，面积357方呎，1房间隔，议价后736万成交，呎价20616元；新买家为投资者，见单位间隔合用，即买入单位收租，以市值租金约2万计，料可享约3.3厘租金回报。而原业主于2020年以707万购入单位，持货约5年易手，帐面获利29万或4.1%。

淘大花园433万易手

港置高级区域董事陈子麟表示，九龙湾淘大花园G座极低层，面积约375方呎，属2房间隔，经议价后以433万易手，呎价约11547元。据悉，新买家为投资客，因属屋苑内入门门槛最低2房单位，认为单位租金回报潜力优厚，故睇楼2次后购入上述单位。以现时市值租金约1.5万计，料可享租金回报约4.1厘；而原业主于2016年以433万购入上址，持货9年平手沽货。

中原分行资深分区营业经理蔡伟明说，青衣盈翠半岛5座高层C室，面积670方呎的3房套间隔，享烟花海景，叫价1043万放售，放盘价对比银行估价约1069万低约2.4%，同日即获3枱客人抢购，最终获区内换楼客在「零议价」下抢赢，呎价约15567元。而原业主早于1998年以360万一手向发展商购入，持货约27年转售，帐面获利683万或1.9倍。

中原分行资深分区营业经理周雪雯指出，上水龙丰花园C座高层6室，面积502方呎，属3房间隔，议价后以599万易手，呎价约11932元。周氏指，新买家为内地客，购入单位自住。据了解，原业主则于1996年以220万购入上址，持货约29年易手，帐面获利379万或1.7倍。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
01:07
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」已联系法团及客户
股市
14分钟前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
01:17
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
01:35
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
社会
5小时前
2017伦敦住宅Grenfell Tower大火。 美联社
大埔宏福苑五级火｜2017伦敦住宅大火类同 专家分析细说应变知识
即时国际
7小时前
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
影视圈
6小时前
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感激救命之恩 网民致敬：无名英雄｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
医生教室
4小时前