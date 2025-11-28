Blue Coast II 4房大宅3623万沽 呎价2.96万

长实与港铁合作发展的黄竹坑站上盖项目Blue Coast II昨日增添成交，单位为3座33楼B室，面积1224方呎，为4房连双套房间隔，以3623万获承接，呎价2.96万。项目本月暂售出13伙，套现逾2.7亿。

瑜一．天海1832万沽

华懋与港铁合作发展何文田站上盖项目瑜一．天海再添成交，位于1A座12楼C室，面积591方呎，属2房间隔，以1832.34万成交，呎价31004元，拥向南维港方向景观，市场消息指，由内地买家购入。项目前排维港方向单位于现楼阶段暂售出41伙，平均成交呎价逾33480元，现逾9.7亿。

九建旗下西营盘半山名汇昨售出22楼E室，面积394方呎，属2房户型，以1073万售出，呎价27234元，项目全盘共111伙已沽清，总套现逾9.6亿。

宏安旗下北角101 KINGS ROAD昨日亦添成交，位于23楼C室，面积568方呎，属3房户型，单位以1668.8万售出，呎价29380元。

永泰与万科香港合作发展的沙田UNI Residence昨日亦售出17楼J室，面积299方呎，属1房单位，以507.5万售出，呎价16973元。

嘉华牵头发展的启德海湾昨连沽5伙，单日套现逾3300万，造价最高为2B座29楼E室，面积553方呎，以1201.3万售出，呎价21723元。