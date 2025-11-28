Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘货尾量跌至约1.9万伙 「十连跌」创2年半新低

楼市动向
更新时间：10:30 2025-11-28 HKT
发布时间：10:30 2025-11-28 HKT

库存量续减，累积货尾量跌至约1.9万伙。据美联研究中心资料显示，全港累积货尾量，包括楼花及现楼，暂录约19060个单位，按月续减2.9%，连跌10个月，创自2023年6月后的近2年半新低，比起今年1月高位23121伙已大幅减少超过4000伙，累跌约17.6%。

美联分析师岑颂谦指出，虽然12月楼市或受假日气氛影响，但预期下月美国联储局有机会进一步减息，相信楼市畅旺气氛将持续，料12月一手成交量继续超过千宗，即届时将连续11个月录逾千宗，年底有望进一步跌穿1.9万伙水平。

最新录1.9万伙

岑颂谦续称，若将最新货尾数量与今年1月货尾高峰期约23121伙相比，香港、九龙及新界3区的货尾量均录得减少。

其中减幅最多的是九龙区，该区最新录10213伙，较1月大幅减少约2780伙，减幅达21.4%；港岛区方面，最新货尾量录3038伙，较1月减少约488伙，减幅亦达13.8%；新界区方面，最新货尾单位为5809伙，较1月减少793伙，减幅约12%。

值得留意的是，按今年推出全新盘与去年或以前推出项目货尾划分，全新盘成交量录约47.7%，货尾成交量占约52.3%，可见货尾盘去货速度快，成为货尾下跌动力。

