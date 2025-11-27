尖东康宏广场每呎6820元易手 造价重返2009年水平 涉约2327方呎

近期甲厦交投趋向活跃，惟旺量未旺价，尖东指标甲厦康宏广场录1宗成交，其中一个中低层单位，建筑面积2327方呎，以每呎6820元易手，重返2009年水平，造价更较2018年高位跌约60%。

作价1587万

尖沙咀康宏广场8楼14室，建筑面积2327方呎，于本月14日以1587万易手，平均呎价6820元，不但为近年新低，更重返金融海啸期间之时，2009年6月，该厦5楼12室，建筑面积约2526方呎，以1725.3万易手，平均呎价6830元。

该厦最高呎价于2018年2月录得，22楼10室，建筑面积约804方呎，以1500万易手，平均呎价18657元，最新成交呎价较高位回落约63%。

上述康宏广场8楼14室，买家冠万发展有限公司（Good Capital Development Ltd），市场消息透露，为国际时富（集团）相关人士，国际时富（集团）旗下业务包括金融服务、金融科技及零售管理等服务，大本营设于中环，有代理指，买家购入单位作为自用。

上述单位曾于2012年8月以2300万易手，最新造价较当年成交价平713万，幅度为31%。

高位时呎价1.86万

康宏广场今年以来另录2宗买卖，呎价分别为7522元及9697元，今年6月该厦10楼4室，建筑面积2526方呎，以每呎7522元易手，涉资1900万。另外，今年7月该厦10楼11室，建筑面积约825方呎，以每呎9697元易手，涉资800万。