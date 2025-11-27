宝马台银主盘880万拍出 高银行估价近5%

整体楼市气氛向好，业主信心普遍增强，议价空间收窄，吸引不少用家及投资者转战拍卖场「寻宝」。其中，宝马台一个银主盘以880.8万拍出，较银行估价高出近5%。

昨日忠诚举行拍卖会，即场拍出6项物业，包括3个银主盘、1项法院令物业及2个业主盘。其中，最瞩目为北角宝马台高层D座，面积728方呎，属银主盘，开拍价765万，抢高115.8万或15%之后，以880.8万连一个车位拍出，成交价对比银行估价约840万，高出40.8万或近5%，呎价约12099元。

晓门呎价4452元

元朗水蕉新村498号晓门131座低层，面积1222方呎，连880方呎花园及110方呎露台，银主开价488.7万拍卖，最终获抢高至544万拍出，呎价约4452元。

黄开基拍卖行昨亦举行拍卖会，即场拍出1项物业，为旺角先达广场2层S60舖，建筑面积约176方呎，银主开价50万推拍，获2组客抢高50万至100万拍出，建筑呎价约5682元。