豪宅市场持续录成交 雍雅山洋房6500万沽 每呎成交价2.03万

楼市持续向好之际，连带豪宅市场亦有价有市。消息指，沙田雍雅山一幢双号屋，面积3190方呎，新近以6500万易手，呎价约20376元。

懿荟3058万连车位易手

何文田懿荟低层B室，面积1755方呎，新近3058万连车位易手，呎价约17425元；据了解，原业主早于2009年以2964万购入，持货16年转手，帐面获利约94万或约3.2%。

中原分区营业经理胡志轩表示，黄竹坑深湾9号8座高层复式户，面积1105方呎，属3房2套间隔，连储物室，可享海景，以2600万易手，呎价23529元。据了解，新买家为换楼客，心仪单位海景及间隔，见少有放盘，加上对后市有信心，遂决定入市自用。

中原分行经理丘祥麟指，愉景湾11期海澄湖畔一段低座复式户，面积1633方呎，属4房间隔，可享中央公园园景，以1550万成交，呎价9492元。据了解，新买家为本地客，认为楼市开始见底，故决定入市。