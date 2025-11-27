楼市喘定 全年「小反弹」2%至4% 永泰杨聪永：新盘内地买家比例增 势成火车头

在利好楼市气氛带动下，购买力持续释放。永泰杨聪永表示，受惠经济好转及股市造好等，加上在减息下，料资金将流入「砖头」市场，认为楼市已经喘定回升，今年全年楼价料升约2%至4%，当中内地买家已成为楼市新火车头，是支持楼市发展的新引擎。展望明年楼价及租金双轨向上，预料明年楼价有3%至5%升幅。

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永接受本报访问时表示，近期股票市场造好，利息周期向下，加上租金持续攀升，收租回报率高，令资金重投「砖头」市场机会大。

资金重投「砖头」机会大

杨聪永指，目前楼市已经喘定，随着新盘供应量及库存量减少，楼市有条件向上走，预期今年楼价录2%至4%升幅。展望明年楼价及租金双轨向上，楼价升幅将跑赢租金升幅，最保守有3%至5%升幅，特别看好豪宅及细单位发展，并可跑赢大市。

近期整体楼市成交量节节向上，以目前去货量计，全年新盘市场成交量或突破2万宗，料创近年新高纪录；事实上，新盘库存量已连续3年下跌，预期今年年底可跌穿2万伙水平。

永泰杨聪永表示，明年楼价升幅会高于租金升幅，最保守升约3%至5%。

自去年后受惠人才政策、大学经济等带动，今年第三季GDP按年增长3.8%，较上季3.1%明显扩大，对楼市有明显支持，重要的是，踏入减息周期，有利整体投资气氛，无论对企业或个人均属利好消息，均对楼市都有明显帮助。

豪宅及细单位跑赢大市

年初政府放宽新资本投资者入境计划（CIES）门槛，住宅物业投资成交价从5000万下调至3000万后，由于降低入场门槛后，吸引不少有钱一族移居香港，而今年以来逾3000万成交个案逐步增加，料可以跑赢大市，尤其今季豪宅表现「有价有量」。

近年新盘买家当中不乏内地客源，杨聪永说，近2年楼市有一个明显现象，新香港人由过去占单位数的百分比，近年上升至约25%，去年起新盘比例更占约30%，而且上述情况一直持续多个季度，相信新香港人或内地买家已成为楼市新火车头，认为该批客源成支持楼市新引擎。

近年本港大学吸引全球学生来港就读，不过学生宿舍供应长期不足，转向私人住宅市场租楼，而且海内外人才持续涌港，亦推高租金走势，并创逾10年新高，估算租金明年仍会持续向上，但升幅将不及楼价反弹。

回顾过去数年在楼价下行环境下，不少发展商处于挨打局面，部分更放缓可发展地皮或补地价步伐，不过近期在楼市气氛持续向好之际，发展商亦随即加快旗下项目动工步伐，8月动工量急增至2984伙，创19个月新高，可见发展商普遍看好后市发展。

杨聪永说，集团看好北都发展，强调北都发展十分宏大，涵盖创科、高端产业、大学城、康乐生态等方面，将会是香港未来最中之重发展区，随着租户今年底落实进驻，成为高端人才集中地，对该区房屋需求增加；旗下上水古洞云向位处东铁线有利位置，叠加北都强大经济引擎，云向特别看高一线。

云向部署明年首季推 共765伙 主打1及2房

北都是本港未来发展的新引擎，区内新盘亦陆续推出。杨聪永表示上水古洞云向，部署最快明年首季推售；该盘早前已上载楼书，全盘合共提供765伙，主打1房及2房户型。

杨聪永指出，云向位处东铁线有利位置，步行至上水站只约8分钟，叠加北都强大经济引擎，项目前景特别看高一线。他解释，东铁线比其他铁路线看高一线，是唯一贯穿深圳(创科)及港岛金钟（金融）两大经济火车头的中轴铁路线。

而且连同兴建中的北环线，预计在2034年落成，以及规划中的新界东北线，打通整个北都，届时北环线更可连接到河套港深创科园及皇岗口岸，令原有东铁线的延伸更具价值。

杨聪永说，凭项目自身优势，将会吸纳各路客源，形容项目属「世界盘」，除吸引本港客户群外，而内地客及海外人士亦属目标客户群之一；定价方面参考沙田、大围及火炭一带铁路沿线项目。

另外，集团伙拍万科香港合作发展的沙田UNI Residence，迄今日累售120伙，套现6.36亿，项目将于明年以现楼形或登场。项目邻近大学，市场对学生宿舍及中小型单位需求甚殷，该盘将来入伙后直接受惠，势吸纳不少学生及家长客进驻。

上述2个盘均属东铁线项目，认为东铁线是唯一贯串港岛核心商业区及深圳创科摇篮，正正配合北创科、南金融的「双重心布局」。

