旺角珀轩旅馆放售 意向价4500万 每间房150万

住宿物业看高一线，旺角广东道珀轩旅馆放售，世邦魏理仕早前获业主委任为独家代理，物业拥有宾馆牌照，设有30个房间，意向价4500万。

30个房间最后招标

旺角广东道950号东城大厦地下至3楼及7楼B，总批则面积约6600方呎，另加7楼B室约383方呎，共设30间持牌宾馆房间，实用面积由97至240方呎不等，适合改装学生或劳工宿舍。该物业于2009年加建升降机，项目亦邻近朗豪坊，距离旺角站仅3分钟步程。

世邦魏理仕香港资本市场部资深董事黄懿诚表示，该物业配套成熟，可迅速投入市场以捕捉学生宿舍强劲需求。现在进行最后一轮招标，截标日期2025年12月5日（五），意向价4500万，每单位房价约150万。

他续说，该行最新成功协助业主，两个月内售出三个物业，分别为：尖沙咀金巴利道80号的奇盛商业大厦，成交价1.18亿；深水埗钦州街35号，成交价约1700万；以及旺角通菜街59号成交价1450万。

值得注意的是，这三个物业的成交价与原业主的买入价相较有一定的折扣，此类放盘非常受欢迎，买家特别对住宿物业看高一线，现时，压轴出售的则是上述的旺角珀轩旅馆。