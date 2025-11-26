Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角珀轩旅馆放售 意向价4500万 每间房150万

楼市动向
更新时间：10:59 2025-11-26 HKT
发布时间：10:59 2025-11-26 HKT

住宿物业看高一线，旺角广东道珀轩旅馆放售，世邦魏理仕早前获业主委任为独家代理，物业拥有宾馆牌照，设有30个房间，意向价4500万。

30个房间最后招标

旺角广东道950号东城大厦地下至3楼及7楼B，总批则面积约6600方呎，另加7楼B室约383方呎，共设30间持牌宾馆房间，实用面积由97至240方呎不等，适合改装学生或劳工宿舍。该物业于2009年加建升降机，项目亦邻近朗豪坊，距离旺角站仅3分钟步程。

世邦魏理仕香港资本市场部资深董事黄懿诚表示，该物业配套成熟，可迅速投入市场以捕捉学生宿舍强劲需求。现在进行最后一轮招标，截标日期2025年12月5日（五），意向价4500万，每单位房价约150万。

他续说，该行最新成功协助业主，两个月内售出三个物业，分别为：尖沙咀金巴利道80号的奇盛商业大厦，成交价1.18亿；深水埗钦州街35号，成交价约1700万；以及旺角通菜街59号成交价1450万。

值得注意的是，这三个物业的成交价与原业主的买入价相较有一定的折扣，此类放盘非常受欢迎，买家特别对住宿物业看高一线，现时，压轴出售的则是上述的旺角珀轩旅馆。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 李家超指增至36人死 279人失联
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
6小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前