新世界十八乡项目98%意见支持 建1116伙住宅群城规：不会对周边地区造成影响

城规会早前就《元朗分区计划大纲图》提出多项修订，包括新世界十八乡一幅乡村式发展用地，改划作住宅发展提供1116伙住宅；该会在申述期间收到57份申述，当中56份（逾98%）属支持，1份反对申述，而规划署拒绝接纳反对申述，城规会将于周五（28日）举行会议讨论。

新世界持有的元朗十八乡一幅乡村式发展用地、毗邻恒香制饼厂，2023年向城规会申请改划作住宅发展，提供1116伙住宅，涉及可建总楼面约40.6万方呎，上述申请今年初已获该会批准。

总楼面涉逾40万呎

项目地盘面积约6.77万方呎，包括3.19万方呎政府土地，住宅部分以地积比率不多于6倍发展，以兴建2幢楼高29至35层（不包括1层地库）的分层大厦，涉及可建总楼面约40.62万方呎；另有1幢楼高2层（不包括1层地库）的非住用楼宇，可建总楼面约2153方呎。

由财团持有的元朗邻近瑧颐一幅「政府、机构或社区」地，早于16年前已规划作建学校用途，惟一直未能成事，并用作临时棕地用途，去年获该会批准改划住宅发展，建约943伙。

城规会在为期2个月展示期内，收到共57份有效申述，当中有56份表示支持和1份表示反对。规划署不支持有关反对申述，并认为不应顺应这份申述而修订分区计划大纲草图。

该署指，上述项目旨在落实乡郊及新市镇规划小组委员会、已同意第12A条申请所作决定，该批申请拟作私人住宅发展和私人住宅暨安老院舍发展，并须受到各自地积比率或总楼面、建筑物高度限制。拟议发展与周边环境并非不相协调，申请人亦已进行相关技术评估，证明拟议发展预计不会对周边地区造成无法克服影响，而有关政府决策局/部门对各用地拟议发展不表反对或没有负面意见。分区计划大纲图上各用地用途地带和相关发展限制实属恰当。