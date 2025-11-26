差估署楼价指数连升5个月 按月升0.41% 创15个月新高

楼市持续回暖，连带楼价持续回升；据差估署资料显示，上月楼价指数最新报294.3，按月再升0.41%，并连升5个月之余兼创15个月新高；总结今年首10个月指数累升约1.76%。业界人士指，楼市回升基础已全面巩固，升幅放缓是市场摆脱波动后的健康调整，而非反转信号。

创15个月新高

据差估署最新数据显示，今年10月私人住宅售价指数临时数字报294.3，较9月录得的293.1，按月升约0.41%；更自2021年后首次出现连升5个月情况，累升约2.72%，而最新指数更创15个月新高，而按年同期亦升约1.13%；最新指数对比2021年9月历史高位398.1，跌幅随之收窄至约26.07%。

各类单位全面报升，当中以豪宅单位表现最突出，其中面积1722方呎或以上豪宅单位按月升1.06%最多，报266.4；其次为面积1076至1721方呎大单位亦升0.82%，报270.3。

而面积753至1075方呎单位报276.5，按月升0.66%；另外，面积431方呎或以下的细单位则升0.51%，报315.1；面积432至752方呎则报286.3，按月升0.14%最少。

长实营业部首席经理郭子威表示，楼市回升基础已全面巩固，当中大单位升幅跑赢大市，而且数据五连升并创新高，印证楼市已彻底触底反弹，升幅放缓是市场摆脱波动后的健康调整，而非反转信号。

同时市场普遍预期美国下月再启降息，将进一步拉低香港按揭利率，不仅激活刚性需求，更吸引资金流向楼市寻求保值增值，料明年豪宅有5%至8%升幅；故集团旗下黄竹坑站上盖Blue Coast拟短期内调高售价约5%。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，反映市场对优质物业需求强劲，楼市稳步向好。受惠于再度减息，今年一手成交已超过1.8万宗，超越去年全年数字。而今年集团旗下项目及合作发展项目合共已售出逾1900伙，套现近224亿，正积极筹备优质全新住宅项目推出市场，包括港铁黄竹坑站上盖第6期及古洞站项目等。

新世界营业及市务部总监何家欣指，租金指数再创新高预计会吸引不少投资客入市。随著下月美联储局有望再减息，另外租金持续上升，料未来会吸引更多租客「转租为买」，同时亦带动投资客入市作长线收租用。

租金指数破顶

租金指数方面，最新报200.2，表现虽然按月持平，但今年首10个月累升4%，已高于去年全年3.5%，并创新高纪录。莱坊高级董事大中华区研究及咨询部主管王兆麒指，政府各类人才计划令劳动人口及高收入人士规模稍为回升，对住宅租务需求继续有刚性支持，今年租金有望再上升5%至6%，创历史新高。