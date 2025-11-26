三大动力引领楼市平稳向上 嘉华尹紫薇：专才「租转买」趋增 减息带动用家投资客

减息效应持续为楼市带来正面刺激，发展商对后市看法普遍乐观。嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇表示，息口下降吸引资金回流楼市、租金上升刺激投资者入市意欲，以及专才「转租为买」趋增，需求增加将带动整体楼市平稳向上，其中位处市中心或邻近铁路的物业，楼价升势会较明显。

嘉华尹紫薇表示，集团将继续采取货如轮转策略，并因应整体市况按市价推盘。

访问言论重点 减息有助减轻买家供楼负担，同时吸引更多资金回流楼市

来港专才「转租为买」成楼市生力军

市场刚性需求持续，支持中小型住宅销情

豪宅买家要求增加，需推出「特色化」物业迎合需要

积极研究及参与投地，对位于市区或铁路沿线项目有较大兴趣

部署未来半年推5个新盘，合共涉逾4700伙

自去年9月进入本轮减息周期，本港银行已五度跟随美国减息，累积减幅达0.875厘，最优惠利率重返加息周期前水平。尹紫薇接受访问时表示，息率回落不仅有助减轻买家供楼负担，同时会吸引更多资金回流楼市，对楼市带来正面支持。

启德海湾连录大手客入市

与此同时，租金持续向上，加上银行定存息下降，买楼收租的回报变得更吸引，促使更多投资者将资金投放楼市，为市场带来更大动力。以嘉华牵头发展的启德海湾为例，项目接连录得大手投资客入市个案，其中一组连购10伙1房单位作投资之用。

以嘉华牵头发展的启德海湾为例，项目接连录得大手投资客入市个案。

相关文章：新盘销情不俗 周末共录得逾100宗成交

息口回落令「供平过租」趋普遍，不仅促使越来越多本地租客「转租为买」，尹紫薇指出，部分专才来港一段时间，逐渐熟悉本地生活及工作模式，相信部分亦会因为租金持续上升决定「租转买」，成为楼市新一批生力军。

事实上，差估署数据显示，今年9月私人住宅租金指数报200点，按月上升0.2%，不仅连续10个月上升、累积上升4.22%，并且较2019年8月历史高位，仅低出0.1点或约0.05%。

总括而言，随着整体需求增加，加上中美紧张贸易关系转趋缓和等多项利好因素，预期将带动楼市平稳向上，其中位处市中心或享有便利铁路配套的项目，楼价升势会较明显，并能做到「价量齐升」。

豪宅市场料走向「特色化」

至于若按不同类型住宅划分，尹紫薇指出，市场刚性需求持续，包括上车及换楼需求，由于这类买家预算相对较有限，因此中小型单位会成为追捧对象。此外，由于中小型单位涉及银码较细，因此能够同时吸引投资者兴趣，始终出租或转售会较容易。

尹紫薇续表示，市场对豪宅的需求依然存在，但买家变得更有要求，项目需具备多项独特元素，例如可享维港海景、设计独特或位处稀有地段等，才能成功吸引买家，预期豪宅市场将走向「特色化」。

今年以来新盘销情保持理想，至今暂录逾1.86万宗成交，超过去年全年成交量约1.58万宗。尹紫薇预期，一众发展商将于今年余下时间继续积极推盘，而集团将继续采取货如轮转策略，并因应整体市况按市价推盘。

问及末来增加土地储备的策略，尹紫薇表示，市场上任何具发展潜质的地皮或项目，集团均会积极研究，尤其是一些位处市中心便利位置，又或者是铁路沿线、过往曾有发展经验的地区，集团对这类项目或地皮会较感兴趣。

事实上，近期集团均有参与竞投港铁屯门项目，以及政府推出招标的同区住宅用地。

未来半年部署推5项目

整体楼市气氛向好，发展商趁势加快部署推售旗下项目。嘉华尹紫薇透露指，未来半年有机会推出5个新项目，涉及单位数目达4700伙。其中，北角嘉居．天后最快可于年内推出，项目正进行图则修改，期望给予买家更佳体验。该盘设有约73伙，提供2房及3房户型。

启德海湾展开新一轮销售

至于集团伙拍会德丰地产及中国海外发展的启德海湾，项目第1期最近加推单位，并展开新一轮销售，吸引不少买家认购，当中不乏大手客购入多于1伙。项目第2期有机会于明年上半年以现楼形式推出，合共提供1121伙。

同样位于启德跑道区、集团与中国海外、九龙仓及恒基合作发展的维港．湾畔系列，项目1A及1B期销情不俗，同样部署于明年上半年推出2A期及2B期应市，两期项目共涉914伙。

相关文章：启德现楼维港．湾畔开价 全数享维港海景 每呎2.96万 高于同区新盘

维港．湾畔系列。

1A期迎海门1A座17楼Ａ室

1B期临海门2B座17楼A室

尹紫薇又表示，集团与信和、嘉里、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城第13期项目，有机会明年上半年起分阶段推出，整个项目提供2550伙，属集团未来半年开售项目中较具规模的一个。

西半山医院道7号亦为集团明年上半年部署推售新盘之一，项目提供60伙。资料显示，项目今年4月已获批预售楼花同意书，发展商可按计划随时推出市场。

问及旗下新盘定价策略，尹紫薇表示，以同区或毗邻地区新盘最新成交价作为参考，亦会考虑项目本身的设计及特色，再作相应调整。

记者 蔡子俊 摄影 汪旭峰