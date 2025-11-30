连环减息效果显现 18屋苑估值向上 新都城单月升逾6% 嘉湖山庄「6连升」

连环减息效果显现，整体市况正面发展，银行相应提高多个屋苑单位的估价。据本报追踪20个指标屋苑单位估价连升6个月，除2个屋苑单位于11月的估价按月维持不变外，其余18个屋苑估价全线报升，上升幅度0.67%至6.44%，其中以将军澳新都城单位升幅最大。

18屋苑升幅由0.67%至6.44%

今年11月有18个屋苑单位的银行估价录升幅，幅度约0.67%至6.44%，对比上月15个屋苑录增加，若对比上月升幅介乎0.38%至4.19%，整体升幅亦有见扩大。另一方面，本月没有屋苑单位估价录下跌，并有2个屋苑单位按月估价维持不变。

即睇20大屋苑最新估值：

当中位于将军澳新都城1期1座低层E室，面积539方呎，最新估价为645万，按月弹升39万，升幅约6.44%，为本月估价升幅最明显单位，并跃升至近年新高水平。按月升幅第2大的屋苑单位为鲗鱼涌太古城海景花园39座美菊阁中低层B室，面积1021方呎，估价成功突破1900万关口，由上月的1834万增加94万至本月的1928万，按月增5.13%。

马鞍山新港城A座低层5室的估价于11月同样录明显升幅，单位面积579方呎，最新估价为626万，较10月的599万增加27万，升幅约4.51%。

本报追踪20个指标屋苑单位估价连升6个月，按月升幅0.67%至6.44%。

南丰广场单位转跌为升

事实上，于20大屋苑中，在10月仅有1个屋苑的估价录按月减少，为将军澳南丰广场6座低层A室，单位面积697方呎，估价成功于11月「转跌为升」，最新估价为733万，相较10月时的713万回升20万，或约2.81%，创2024年5月后近一年半新高。

值得一提的是，天水围嘉湖山庄3期翠湖居5座低层E室，面积458方呎，单位估价已属「六连升」，从5月的333万增至11月的385万，累升逾15.6%。

康怡花园估价终止「5连升」

月内另有2个屋苑单位估价按月保持不变，两个均位于港岛区，其中鲗鱼涌康怡花园E座高层4室，面积596方呎，估价终止「五连升」局面，于10月及11月维持于767万，虽然未有再录升幅，为仍属近一年的高位水平。至于北角和富中心10座低层A室，面积1335方呎，估价就分别保持于1913万。

相关文章：

首10月400万或以下细价楼交投升 录1.19万宗 按年增7.3%