首10月400万或以下细价楼交投升 录1.19万宗 按年增7.3%

受惠政府放宽细价楼百元印花税征收门槛，中原研究部表示，今年首10个月400万或以下二手私宅买卖合约登记，合共录约1.19万宗，较去年同期增加7.3%，成交占比亦由去年33%，增加4个百分点至37%。

得宝花园332万易手

中原研究部高级联席董事杨明仪表示，受惠政府放宽百元印花税征收门槛，细价楼成交量跑赢大市，其中港岛区细价楼表现较为突出，首10个月录约2244宗成交，较去年全年1905宗，高出17.8%，占同区整体买卖比例达32%，按年增加5个百分点。

杨明仪又说，港岛以南区成交量增幅最为明显，首10个月上升29.7%；宗数最多则为东区，录约992宗；占比最高为东区，录36%。

至于新界区细价楼，首10个月新界区录5540宗，较去年全年的5009宗，高出10.6%，成交宗数占同区整体买卖比例为36%，按年上升6个百分点。

九龙区细价楼今年首10个月录4154宗成交，为去年全年4212宗的98.6%，占同区整体买卖比例为42%，按年微升1个百分点。其中，首10个月只有油尖旺、深水埗及黄大仙的细价楼成交宗数突破去年全年，升幅介乎0.1%至6.4%。

值得留意的是，昨日市场继续录得细价楼成交。港置高级区域董事陈子麟表示，九龙湾得宝花园C座中层C6室，面积282方呎，2房间隔，原以360万放售，议价后最终以332万易手，呎价11773元，属市价成交。



