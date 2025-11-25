袁天凡夫妇再入市 斥逾2730万购美银高层单位
更新时间：16:46 2025-11-25 HKT
发布时间：16:46 2025-11-25 HKT
发布时间：16:46 2025-11-25 HKT
袁天凡夫妇钟情砖头，继今年中豪掷约9,194万元购入启德跑道区天泷两个单位，近期斥资2,730.6万元，向「收租王」永伦集团家族购入金钟美国银行中心一个高层单位。
美国银行中心35楼03室，面积约1,517方呎，本月初以2,730.6万元沽出，呎价约1.8万元，登记买家为袁天凡（YUEN TIN FAN）及其太太李慧敏（LEE WAI MUN ROSE），前者与前联交所行政总裁、电讯盈科前副主席袁天凡的中英文名字相同，料为同一人；而后者则与恒生银行前副董事长兼行政总裁、汇丰控股集团前总经理的中英文名字相同，料为同一人。
永伦集团以Wise Ray Ltd于2023年3月以4,800万元购入，同年以5,060万元转让至永伦美银3503有限公司名下，若以购入价4,800万元计，持货逾2年帐面蚀让2,069.4万元，蚀幅约43%。
