观塘美康工业大厦全层呎价3000元放售

观塘美康工业大厦全层放售，意向价约2160万，预料回报高达4.4厘。

市值租金每呎11元

利嘉阁（工商舖）地产联席董事尤明德表示，承业主委托独家代理观塘伟业街160号美康工业大厦低层全层放售，建筑面积约7200方呎，意向售价约2160万，每方呎叫价约3000元，以现状及交吉出售，该单位市值租金每呎计11元，预料回报高达4.4厘。

尤氏表示，物业拥有300A三相电，加上一梯一伙，实用率高。美康工业大厦位置邻近观塘商贸区，毗邻多幢大型商厦群，区内交通配套完善，前往全港各区皆方便。近年观塘已转型为核心商贸区，区内全层工厦单位罕有，上述单位对用家及投资者皆有吸引力。