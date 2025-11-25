Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

怡生工业中心单位意向价2353万 平均呎价约3300元

观塘为传统工业核心区，区内工厦怡生工业中心向来受捧。美联工商客户董事蔡瑞扬表示，怡生工业中心中层放售，建筑面积约7130方呎，意向价约2353万，平均呎价约3300元，单位四正企理，适合物流、仓储及高端制造业务。

以「快吉」形式放售

该单位位处大厦中层，拥约12呎高楼底，现以「快吉」形式放售，已备简单装修，该厦可容纳40呎货柜，配合大厦2部货梯施，极具物流效率，物业管理费每呎约0.7元，费用亦相宜。

怡生工业中心坐落观塘成业街头段，毗邻港铁观塘站，步行仅需数分钟，周边设有多条主要巴士及小巴路线，起动九龙计划实行多时，政府积极推动工商业升级，工业单位受追捧，获用家及投资者青睐。

