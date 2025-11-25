Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港岛甲厦累录42宗成交 美联：按年升56%

更新时间：12:02 2025-11-25 HKT
发布时间：12:02 2025-11-25 HKT

港岛甲厦成为投资市场亮点，大手交易频出现。美联工商舖综合市场数据显示，2025年至今，港岛甲厦累计录42宗成交，按年升近56%，已创下五年新高，更有望挑战2019年，亦即是疫情前的成交宗数水平。期内总成交金额达41.71亿，亦已超越去年全年录得的33.55亿约24%，并创出2021年后的四年新高，美联商业董事李镇龙认为，港岛甲厦成交畅旺，反映机构投资者对核心区办公楼面具信心。

选址集中核心区

从成交走势来看，港岛甲厦成交于下半年明显升温。在第二季度略为放缓之后，7月起交投再度转活，9月更单月录8宗成交，创下年内高峰。11月至今已录宗成交，有望创全年新高。如当前势头持续，今年港岛甲厦成交宗数有望超越2019年的49宗水平，显示市场正稳步回升。

中环、金钟、湾仔等核心商业区继续为投资首选，其位置与资产保值能力吸引实力买家。近期市场录一宗指标性成交——中环美国银行中心36楼全层以2.776亿易手，呎价约2万，物业升值达60%。

租金企稳回升

李镇龙指出，核心区商厦租金及成交额量回升，反映的不单是有投资者「趁低吸纳」，亦是有不少机构，希望提升办公室质素及进行扩充，纷纷物色作增设据点。

