金钟力宝中心单位2595万易手 投资者沽售 持货26年升值56%

近期指标甲厦交投起动，有长线投资者沽货锁定利润，金钟力宝中心两相连单位以2595万易手，平均呎价1.25万，原业主持货26年，虽然于淡市沽售，仍然获利逾1440万，幅度约56%。

金钟力宝中心第2座29楼4及5室，分别为1076及1000方呎，各以1345万及1250万易手，平均呎价皆为1.25万，两个单位涉及资金合共2595万，原业主为同一名长线投资者，于1999年6月以7850万购入29楼全层，建筑面积约14137方呎，平均呎价5553元，是次首度沽出该全层的其中两个单位，帐面获利约1442万，物业升值约56%。

力宝中心今年以来交投活跃，包括2座13楼8室，建筑面积约3960方呎，今年9月以4672.8万易手，呎价1.18万元。买家为老字号品牌活络油创办人黄道益儿子黄天赐等，物业以交吉出售。原业主为新加坡《海峡时报》，1996年7月3405.6万购入，呎价约8600元，曾作为香港办公室，该公司近年已迁往同区统一中心，因而沽货，《海峡时报》持货约29年，帐面获利1267.2万或37%。

业内人士表示，力宝中心是一众甲厦当中最平，呎价1.2万至1.3万水平，重返2009年前水平，力宝质素不俗，坐拥靓大堂，惟单位多，业权分散，升市时是炒家天堂，跌市时起带头作用。

高峰时呎价见4.99万

力宝中心于2019年高峰期，成交呎价高见4.99万，第一座36楼1至02、06及08室，面积7775方呎，以3.88亿易手，呎价高见49904元，成为该厦纪录。

而该厦今年租赁活跃，至今暂录近50宗租赁，平均呎租32至45元，以面积3000呎以下的单位主导，总数占比率逾84%。