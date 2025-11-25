港岛区商厦空置率改善 中原：上月录12.52%

本港今年首10个月共完成约81宗新股集资，集资额累计逾2100亿，持续位居全球首位，中原（工商舖）统计显示，10月份商厦录约473宗租赁，较上月微升约2.38%，按年回落约10.08%，涉面积约117.9万方呎，按月增约12.85%，按年减约26.31%。该行预期，11月份租赁保持平稳向上。

港岛区甲厦空置率明显改善

中原（工商舖）写字楼部董事陈雁楼表示，港岛区甲厦空置率明显改善，10月整体空置率12.52%，按月跌0.32个百分点，按年微升0.18个百分点。各区空置率均按月回落，金钟及中环10月份空置率分别7.07%及12.89%，按月回落0.39及0.33个百分点，按年分别下降0.44个百分点及上升1.24个百分点。铜锣湾甲厦空置率改善最显著，10月份录7.19%，按月及按年分别幅减1.17及1.61个百分点。

铜锣湾甲厦空置率改善最显著。

九龙区10月份空置率较上月回落

九龙区10月份整体空置率15.04%，较上月回落0.25个百分点，按年则升1.56个百分点。尖沙咀及九龙湾分别7.19%及22.54%，按月回落0.24及0.45个百分点，按年大跌1.33及1.93个百分点。观塘空置率录14.76%，较上月减少0.31个百分点，按年则升3.69个百分点。