Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港岛区商厦空置率改善 中原：上月录12.52%

楼市动向
更新时间：11:47 2025-11-25 HKT
发布时间：11:47 2025-11-25 HKT

本港今年首10个月共完成约81宗新股集资，集资额累计逾2100亿，持续位居全球首位，中原（工商舖）统计显示，10月份商厦录约473宗租赁，较上月微升约2.38%，按年回落约10.08%，涉面积约117.9万方呎，按月增约12.85%，按年减约26.31%。该行预期，11月份租赁保持平稳向上。

港岛区甲厦空置率明显改善

中原（工商舖）写字楼部董事陈雁楼表示，港岛区甲厦空置率明显改善，10月整体空置率12.52%，按月跌0.32个百分点，按年微升0.18个百分点。各区空置率均按月回落，金钟及中环10月份空置率分别7.07%及12.89%，按月回落0.39及0.33个百分点，按年分别下降0.44个百分点及上升1.24个百分点。铜锣湾甲厦空置率改善最显著，10月份录7.19%，按月及按年分别幅减1.17及1.61个百分点。

铜锣湾甲厦空置率改善最显著。
铜锣湾甲厦空置率改善最显著。

九龙区10月份空置率较上月回落

九龙区10月份整体空置率15.04%，较上月回落0.25个百分点，按年则升1.56个百分点。尖沙咀及九龙湾分别7.19%及22.54%，按月回落0.24及0.45个百分点，按年大跌1.33及1.93个百分点。观塘空置率录14.76%，较上月减少0.31个百分点，按年则升3.69个百分点。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前