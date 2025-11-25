中环环球大厦回报逾3厘 造价高位跌50% 业界指具投资潜力

近期中环环球大厦连录买卖，一名实力用家在购入单位自用后，三度出手购入同层单位收租，回报逾3厘。业内人士指，作为中环三大散业权甲厦之一，环球大厦向来较上环及金钟甲厦更具竞争力，随着该厦造价较近年高位跌逾50%，投资潜力被释放。

中环环球大厦造价高位跌50%，业界指具投资潜力。

中环环球大厦向来放盘罕有，往往整个年度「零」买卖。不过，适逢「小巴大王」家族拆售23楼，令成交突然增加，有人愿卖，竟有人不停接手，去年底开始，单位一个接一个卖出，由同一名买家承接。

平均呎价逾1.8万

该买家为一间本地金融公司，市场消息透露，去年11月，买家率先以2828.3万购入2302室自用（约1394方呎，平均呎价20288元），迁入后深感满意，多番「encore」增持，今年5月，购入2303至04室，作价4228.8万（约2316方呎，呎价18259元），随后于9月，再购入2306至07室，作价共4488.89万（约2434方呎）。近期再下一城，购入2308室，建筑面积1550方呎，作价2883万，平均呎价18600元，该单位呎价较高，亦是最优质，望全海景。

经过连番增持后，该名买家共购入该厦5个单位，涉资1.4429亿，租客包括贸易公司及专科医生等，回报由3.2至3.5厘不等。

中原（工商舖）写字楼部高级分区营业董事谢立生认为，核心区甲厦向来回报并不高，市况高峰期时，回报一般不足2厘水平，现时租售价俱大跌，回报逾3厘，相比之下极具潜力，料未来租售价都有上升空间。

「行人天桥起点」位置占优

美联商业首席营业董事麦世强表示，环球大厦位置独特，位处港铁中环站A出口，该处是中环行人天桥起点，接驳至国际金融中心及四季酒店等地标建筑物，环球抗跌力向来较上环信德中心及金钟力宝中心较高，皆因后两者聚集炒家，不免有低价盘源。近期，力宝中心及信德中心买家皆以用家主导，环球却有投资者追捧。

2018年呎价高见4.4万

近期，商厦价格较高位暴跌50%至60%，环球大厦呎价新高于2018年4月创下的，当时11楼全层以每方呎约4.4万成交，目前最新造价较高位跌约57%，而当年呎租普遍70元，至高见逾80元水平，目前呎租已跌至40至50元。

原业主「小巴大王」马亚木家族早于20年前低位购入，该家族于2004年8月以1.008亿购入上址23楼除了5号以外的所有单位，建筑面积约13000方呎，平均呎价7753元，若以呎价作为比较，物业于20年仍升值约1.4倍。