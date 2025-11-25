市况回稳今年楼价料升约3% 李肇文：息口回落带动 吸引内地资金

随着本港经济持续好转，加上息口下跌情况下，令楼市气氛再度活跃；中信泰富李肇文表示，目前楼价已见底，在息口回落下，刺激市场交投及价格上扬，资金有望持续流入，料全年楼价有温和反弹，幅度大约3%。

中信泰富物业代理董事李肇文接受本报访问时表示，现时楼价已经见底，尤其是中小型单位，近期出现回暖趋势。主要因息口回落，刺激市场交投及价格上扬。而且美国早前再减息，香港银行亦有跟随，预期联储局加息周期有机会结束转向宽松货币政策。

中信泰富李肇文预期全年楼价有温和反弹约3%。

低利率成楼市复苏关键

他指，低利率环境将是支撑香港楼市复苏关键因素之一，利率下降不仅降低购房者资金成本，还提升投资者对未来现金流预期，加上租金指数已连涨10个月创历史次高水平，更提升住宅物业投资吸引力。而香港住宅租金收益率已超越内地一线城市水平，这种收益优势预料会吸引更多内地资金流入。

另一方面，各项人才引进政策及在港学生租务需求强劲，带动租金上升，为物业投资者带来理想租金回报。加上楼价较历史高位回落近三成，市场普遍认为已触底，加上按揭利率趋降出现「供平过租」现象，进一步增强投资者入市信心。

中小型单位方面，受惠于刚需及「供平过租」，成交集中于600万以下物业；而豪宅市场，资金流入缓慢，但高端人才计划及投资移民需求提供支持，而且近年租金回报率稳定上升，更吸引长线投资者进场，对楼价回升有一定助力。整体而言，近期不少二手屋苑价格回升，可见楼价已经见底，预期楼价年内有望温和反弹约3%。

料今年新盘交投逾2万宗

事实上，今年以来新盘成交已录逾1.6万宗，已超过去年全年水平，料今年全年新盘交投可录逾2万宗。

另外，在「高才通」及非本地生持续涌港情况下，亦为住宅租售市场注入新动力；当中今年大学非本地生配额增加，在大学舍位供应不足下，不少学生流向私人市场租楼，更带动租金需求，连带租金持续上升。

在「高才通」及非本地生持续涌港情况下，亦为住宅租售市场注入新动力。

近期政府随即放宽相关限制，容许商厦等改装学生舍宿等，李肇文透露，集团亦正研究将商厦改为学生公寓可行性，会留意相关投资项目。

李肇文指，目前新盘库存量仍逾2万伙，短期内对楼价构成压力。然而，若从土地供应源头观察，潜在短缺在于2028/29年后，或会出现供应断层；认为政府近年减少卖地，自2023年政府推出7幅地皮中3幅流标，港铁及市建局项目亦多次流标，全年仅成功售出190万方呎楼面，料提供约3000伙。

2024年仅2幅地皮售出，总楼面约45万方呎，料提供约800伙，加上港铁东涌东站项目600伙，合计不足1500伙；2025年预计土地供应仅约2000伙。然而本财年政府推出8幅住宅地，规模均少于1000伙，预计共提供约4450伙。以5年开发周期计算，随着现有余货逐步消化，2028/29年后住宅供应可能骤减，情况较2008/09年年均不足1万伙更严峻，并不排除会出现供应断层。

峻誉．渣甸山特色户呎价挑战新高

近期整体楼市气氛持续向好，一众发展商加快推盘步伐；中信泰富李肇文表示，峻誉．渣甸山目前以现楼方式推售，部署推出特色单位招标，呎价挑战港岛分层新高纪录。

峻誉．渣甸山目前以现楼方式推售，部署推出特色单位招标。

李肇文说，旗下豪宅项目峻誉．渣甸山在获批满意纸后，目前以现楼形式推售，部署明年推出特色户招标发售，包括天台特色单位等，凭罕有地段与全景景观，目标挑战港岛分层豪宅呎价新高。

位于大坑道135号的峻誉．渣甸山，由2幢住宅大楼组成，提供114伙，面积介乎434至2949方呎，其中第1座全属4房户型；第2座除最高2层设有2伙4房特色户外，其他单位均属2房户型，项目预计落成日期为2026年3月31日。

葵涌荔岗街项目涉300伙

另外，葵涌荔岗街项目，共提供约300伙，主打2房及3房单位，针对年轻家庭及改善型需求，定价参考同区新盘及人才住房价钱，预计在2028年落成。该地是中信泰富在2022年以11亿力压8财团投得，当时每方呎楼面地价约4390元。

葵涌荔岗街项目，共提供约300伙，主打2房及3房单位。

未来投地方面，李肇文指，人将继续以「精与特」为核心，聚焦具备多个特质的地皮，包括地段优势，优先选择传统豪宅区、铁路上盖及新发展区核心地带。

李肇文强调凭借母公司中信集团财务实力，在逆周期中吸纳优质土储。

结合人才公寓、绿色建筑（如LEED认证）及智能家居系统，提升长期价值。强调凭借母公司中信集团财务实力，在逆周期中吸纳优质土储。

