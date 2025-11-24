Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑧尔尽推63伙周五发售 折实平均呎价21762元

楼市动向
更新时间：15:44 2025-11-24 HKT
发布时间：15:44 2025-11-24 HKT

新世界发展的柯士甸新盘瑧尔连日收票情况不俗，至今暂录逾800票，超额认购逾11倍。发展商亦于今日上载项目首张销售安排，将于周四晚上6时截票，本周五以价单形式推售全盘63伙，折实平均呎价21,762元。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目地理位置优越，加上邻近高铁站，因此吸引不少投资客入市，其中现时入票客源中有约30%为有意购入项目全层的大手投资客，另外逾一半为内地客或新香港人。

何家欣续指，项目将在周四晚上6时，周五展开销售。是次销售共分4组进行，率先进行拣楼的员工组可购1至3伙；紧接的S组买家最少购买全层3伙，最多可购3层；而A组买家可购最少2伙，最多可购4伙；B组买家可购1至2伙，是次亦有预留最少12伙供散客组选购。

发展商表示，项目截至晚上7时暂收逾800张入票，超额认购逾11倍，当中不乏大手投资者，约30%入票者有意认购全层3伙，另亦有超过一半入票者为港漂人士。项目将于本周四截票。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

