中国糖果3名前高层遭证监判取消资格令 不得担任法团董事13年

证监会在原讼法庭取得针对中国糖果（前股份代号：8182）3名前高层人员为期13年的取消资格令，原因是他们参与多项精心策划的计划，透过伪造会计纪录、误导核数师并掩饰该公司的真实财务状况，从而大幅夸大该公司的现金及银行结余。

该3名前高层人员分别为前主席兼执行董事许金培；前执行董事、行政总裁兼合规主任洪荫治；以及前财务总监兼合规主任王志洪。根据有关命令，未经法庭许可，他们不得担任香港任何上市或非上市法团的董事或清盘人，或该法团的财产或业务的接管人或经理人，为期13年。

法庭对3人作出的命令，亦标志著证监会在原讼法庭针对中国糖果前董事及高级行政人员而展开的法律程序已告一段落。

夸大现金及银行结余

法庭裁定，中国糖果《2016中期报告》及《2016年报》所汇报的现金及银行结余分别被夸大3,810万元及4,348万元人民币，相当于汇报结余的87%及97%。法庭断定，该等夸大情况并非纯粹会计错误，而是推高现金及银行结余计划的一部分，该计划借由虚构存款、无纪录交易，以及在汇报截止日期后作出抵销而得以实现。这些欺骗行为均透过伪造银行单据、银行结单及会计凭单来加以掩饰。

具体而言，法庭裁定中国糖果透过在汇报截止日期前不久将虚构存款入帐，并在其后不久将存款冲销，造成持有大量现金的虚假表象；许、洪及王在中国糖果的管理、财务及合规职能方面担任高级职位，使他们能够促使、准许、默许或延续有关计划；洪是116项无纪录的交易中85项的声称付款人或收款人，以及57项不存在的交易中30项的声称付款人或收款人，与有关计划有直接关连；王负责将由他或在其监督下工作的员工安排的伪造凭单及银行单据入帐；及有关的推高结余及伪造计划旨在规避标准审计监察，包括向中国糖果的核数师提供伪造财务资料，以供其进行中期审阅和年度审计。