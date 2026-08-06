电费燃料费或缓步上调 中电蒋东强：净电费加幅远低于油价

中东局势多变，推高本港电费负担。中电控股（002）首席执行官蒋东强预计，短期油价持续上升，电费中的燃料调整费因滞后效应，亦有机会缓步上调，但此举令今年以来净电费加幅低于国际能源价格升幅，将以实报实销方式每个月调整燃料费。

蒋东强表示，今年以来燃料价格波动较大及缓步上升，短期内预计继续上升，并指出中电的燃料调整费会参考过去3个月国际燃料价格，在下一个月调整，存在滞后效应，旨在纾缓对电费的影响，实际上8月的净电费只较年初升4%，远低于油价的升幅。他提及，中电已为合资格用户提供为期3个月的燃料费特别回扣，每度电8仙，期间每户实际回扣金额约100元，预计约有50%住宅客户受惠，以纾缓其电费压力。

核电及可再生能源降价格波动

他续指，中电一向采取多元化能源组合，以及从多方采购能源，例如天然气来源有3个渠道；另外长远亦会引入更多零碳能源，包括输入核电及可再生能源，这些来源较不受国际能源价格波动影响，借此降低对电费影响。

北都基本电网骨干已建设完成

对于北部都会区发展，他指出，中电在该地区的基本电网骨干已建设完成，正不断研究扩展计划，今年有两个专为数据中心而设的变电站已峻工，令现时五年计划内的相关变电站有8个投产，预期整个计划有18个；而期内的25亿元北都投资预算，会适时投放。

成立125周年 未拟派特别息

派息政策方面，蒋东强指，希望在业绩增长下，持续增加派息，但最终仍要董事局批准。另外他指出，中电成立125周年，目前未有派发特别息的计划。

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