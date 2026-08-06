信银国际更换行政总裁 王珺威将接任

中信银行（国际）宣布沈强因工作安排，辞去执行董事兼行政总裁职务，但将继续担任非执行董事；同时，委任王珺威为执行董事兼行政总裁，并将于获得监管机构批准后正式生效。此外，在王珺威的任命正式生效前，有关职务由执行董事、副行政总裁兼公司业务总监柏立军担任。

信银国际表示，沈强自2024年12月起出任执行董事兼行政总裁，带领该行积极把握市场机遇，助力香港经济社会发展，加速融入中信生态系统，实现经营收入和净利润连创新高，资产负债规模稳步增长，不良贷款量率双降，品牌形象和市场竞争力持续提升。

该行又指，王珺威为资深银行家，拥有经济学博士学位，长期在母行中信银行任职，覆盖中信银行总分行多个部门和多个岗位，在公司治理、资本运作、市值管理、财务管理和资产负债等多个领域具备丰厚经营管理经验。在加入信银国际前，王珺威为中信银行宁波分行行长。