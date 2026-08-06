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摩通戴蒙警告市场杠杆「相当高」 隐性借贷或加剧波动

商业创科
更新时间：15:45 2026-08-06 HKT
发布时间：15:45 2026-08-06 HKT

摩根大通行政总裁戴蒙（Jamie Dimon）近日接受外媒访问时警告，目前金融市场的杠杆率仍然很高，除了「保证金债务」已经达到历史最高水平之外，还要注意隐性借贷可能会加剧市场动荡，因为「有很多保证金债务你都看不到，它不叫保证金债务，而是叫别的名字，这就是那种杠杆，有些是隐藏的，有些是公开的」。

「有人扰乱市场可能性更高」

戴蒙指出，市场上的杠杆不仅来自一般保证金交易，还包括一级经纪商融资、对冲基金、交易所交易基金（ETF）和美国国债基差交易（basis trade），因此整体市场的杠杆率「相当高」。

他表示，高杠杆会增加单一投资者或基金引发更大范围市场波动的风险， 「在这种情况下，有人迅速扰乱市场并引发市场恐慌的可能性就更高」。

未达引发系统性金融危机水平

当被问及专注AI投资的对冲基金Situational Awareness最近因高杠杆押注科技股失利时，戴蒙指事件表明市场可以承受其失败而不会造成更广泛的混乱。他补充指，虽然杠杆处于高位，但不认为已达到引发系统性金融危机的水平，「我不会说这是系统性风险及造成灾难，但它的确很高」。

戴蒙又将当今环境与2008年金融危机作对比，他认为杠杆本身不一定会造成系统性压力。他表示，「最糟糕的情况莫过于在市场上出现实际损失，问题不在于杠杆，而在于抵押贷款将要造成的损失金额」。

他强调，各银行将继续根据不断变化的市场状况调整抵押品要求，「当市场波动加剧时，清算机构和银行通常会要求增加抵押品」。此外，戴蒙再次警告可能出现引发通胀的压力，并指政府赤字、基础设施投资和全球重新军备化是支撑长期利率上升的因素。 

他又重申了今年早些时候的声明，即如果投资者寻求持有长期债券获得更高风险溢价，那么这些因素「可能会成为派对上的臭鼬」，打乱市场的乐观气氛。
 

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